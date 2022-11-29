Путин в ближайшее время не планирует встречу с Кудриным

Говоря о реакции президента на заявление Кудрина об уходе, Песков отметил, что «в таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции». «Они действительно бок о бок работали не одно десятилетие. Сам Кудрин, как вы знаете, в своем заявлении отметил, что имеет в виду дальше уже сосредотачиваться на крупных проектах, которые касаются большого количества людей. Так или иначе, какие-то пересечения с государством будут иметь место неизбежно», — отметил он.