Путин в ближайшее время не планирует встречу с Кудриным
Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с Алексеем Кудриным, который подал заявление об уходе с поста главы Счетной палаты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Кудрин имел возможность просить свое прошение об отставке главе государства. Пока в ближайшее время с ним встреч не предусматривается. Что касается кандидатур, то мы традиционного никогда не анонсируем», — отметил представитель Кремля.
Говоря о реакции президента на заявление Кудрина об уходе, Песков отметил, что «в таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции». «Они действительно бок о бок работали не одно десятилетие. Сам Кудрин, как вы знаете, в своем заявлении отметил, что имеет в виду дальше уже сосредотачиваться на крупных проектах, которые касаются большого количества людей. Так или иначе, какие-то пересечения с государством будут иметь место неизбежно», — отметил он.
Кудрин ранее сегодня подтвердил уход с поста главы Счетной палаты. Он отметил, что проработал в госсекторе более 25 лет, и пояснил, что теперь хочет заняться большими проектами, которые «имеют значительный эффект для людей».
Председатель бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов также сообщил «РИА Новости», что Совфед получил указание Путина об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты. Позже на заседании профильного комитета было рекомендовано освободить Кудрина от должности досрочно.
Издание The Bell сообщало о переходе Кудрина в «Яндекс». По его данным, у «Яндекса» может появиться новая материнская компания, которая будет зарегистрирована в России. За принятие ключевых решений в ней будет отвечать специально созданная структура, в которую войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса», возглавит ее Кудрин, утверждает The Bell.
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