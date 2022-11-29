Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин покидает пост. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», — написал он.
Кудрин отметил, что проработал в госсекторе более 25 лет. Он пояснил, что теперь хочет заняться большими проектами, которые «имеют значительный эффект для людей».
Ранее сегодня председатель бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов сообщил «РИА Новости», что Совфед получил представление президента РФ Владимира Путина об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты. Позже на заседании профильного комитета было рекомендовано освободить Кудрина от должности досрочно.
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