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Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты

Ведомости

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин покидает пост. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», — написал он.

Кудрин отметил, что проработал в госсекторе более 25 лет. Он пояснил, что теперь хочет заняться большими проектами, которые «имеют значительный эффект для людей».

Ранее сегодня председатель бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов сообщил «РИА Новости», что Совфед получил представление президента РФ Владимира Путина об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты. Позже на заседании профильного комитета было рекомендовано освободить Кудрина от должности досрочно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных