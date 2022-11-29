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В Совфед поступило представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты

Ведомости

В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя бюджетного комитета Совфеда Анатолия Артамонова.

«Получили», — ответил он на соответствующий вопрос агентства.

Накануне, 28 ноября, Артамонов отмечал, что если представление президента поступит в СФ в ближайшее время, то верхняя палата может рассмотреть вопрос о снятии Кудрина с поста в среду, 30 ноября. Он уточнил, что комитет не предоставлял президенту новые кандидатуры на пост главы Счетной палаты.

Позже источник «РИА Новости» сообщил, что СФ намерен обсудить вопрос об отставке Кудрина на заседании 30 ноября.

25 ноября ТАСС, «РИА Новости» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что глава Счетной палаты вскоре может перейти в «Яндекс». Источник ТАСС уточнял, что фактическое решение о переходе Кудрина на другую должность уже принято, оно будет формализовано 30 ноября либо 14 декабря.

В тот же день «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах, указано в заявлении.

Ранее о переходе Кудрина в «Яндекс» сообщал The Bell. По данным издания, у «Яндекса» может появиться новая материнская компания, которая будет зарегистрирована в России. За принятие ключевых решений в ней будет отвечать специально созданная структура, в которую войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса», возглавит ее Кудрин, утверждает The Bell.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных