В Совфед поступило представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты

Накануне, 28 ноября, Артамонов отмечал, что если представление президента поступит в СФ в ближайшее время, то верхняя палата может рассмотреть вопрос о снятии Кудрина с поста в среду, 30 ноября. Он уточнил, что комитет не предоставлял президенту новые кандидатуры на пост главы Счетной палаты.