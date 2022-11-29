В Совфед поступило представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты
В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя бюджетного комитета Совфеда Анатолия Артамонова.
«Получили», — ответил он на соответствующий вопрос агентства.
Накануне, 28 ноября, Артамонов отмечал, что если представление президента поступит в СФ в ближайшее время, то верхняя палата может рассмотреть вопрос о снятии Кудрина с поста в среду, 30 ноября. Он уточнил, что комитет не предоставлял президенту новые кандидатуры на пост главы Счетной палаты.
Позже источник «РИА Новости» сообщил, что СФ намерен обсудить вопрос об отставке Кудрина на заседании 30 ноября.
Ранее о переходе Кудрина в «Яндекс» сообщал The Bell. По данным издания, у «Яндекса» может появиться новая материнская компания, которая будет зарегистрирована в России. За принятие ключевых решений в ней будет отвечать специально созданная структура, в которую войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса», возглавит ее Кудрин, утверждает The Bell.
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