Кудрин покидает пост главы Счетной палаты спустя 4,5 года работы

Кудрин покидает пост главы Счетной палаты спустя 4,5 года работыПри нем из контрольного ведомства она превратилась в консультанта правительства
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ближайшее время покинет ведомство. Во вторник, 29 ноября, в своем Telegram-канале он написал, что подал соответствующее заявление президенту Владимиру Путину в установленном порядке. При этом Кудрин оставляет не только контрольное ведомство, но и госслужбу, на которой провел около 25 лет. По его словам, он намерен «сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей».
На должность главы Счетной палаты Кудрин был назначен в мае 2018 г. До этого он несколько лет был председателем совета фонда «Центр стратегических разработок», который по поручению президента разрабатывал предложения в стратегию развития России на 2018–2024 гг. С 2000 по 2011 г. Кудрин возглавлял Минфин, совмещая эту должность с постом вице-премьера в 2000–2004 и 2007–2011 гг. но ушел в отставку после конфликта с Дмитрием Медведевым, который тогда был президентом.