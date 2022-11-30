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Кудрин покидает пост главы Счетной палаты спустя 4,5 года работы

При нем из контрольного ведомства она превратилась в консультанта правительства
Любовь Романова Евгения Кузнецова
Кудрин привил Счетной палате другое мышление / Евгений Разумный / Ведомости

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ближайшее время покинет ведомство. Во вторник, 29 ноября, в своем Telegram-канале он написал, что подал соответствующее заявление президенту Владимиру Путину в установленном порядке. При этом Кудрин оставляет не только контрольное ведомство, но и госслужбу, на которой провел около 25 лет. По его словам, он намерен «сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей».

На должность главы Счетной палаты Кудрин был назначен в мае 2018 г. До этого он несколько лет был председателем совета фонда «Центр стратегических разработок», который по поручению президента разрабатывал предложения в стратегию развития России на 2018–2024 гг. С 2000 по 2011 г. Кудрин возглавлял Минфин, совмещая эту должность с постом вице-премьера в 2000–2004 и 2007–2011 гг. но ушел в отставку после конфликта с Дмитрием Медведевым, который тогда был президентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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