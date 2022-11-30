Кудрин покидает пост главы Счетной палаты спустя 4,5 года работы

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ближайшее время покинет ведомство. Во вторник, 29 ноября, в своем Telegram-канале он написал, что подал соответствующее заявление президенту Владимиру Путину в установленном порядке. При этом Кудрин оставляет не только контрольное ведомство, но и госслужбу, на которой провел около 25 лет. По его словам, он намерен «сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей».