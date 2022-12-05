Кудрин займет должность советника по корпоративному развитию «Яндекса»
Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», — написал он.
По его словам, одной из главных задач является помощь в сохранении уникальной управленческой и технологической культуры «Яндекса».
Кудрин возглавлял Счетную палату в течение 4,5 года, он был назначен на эту должность по представлению президента России Владимира Путина. Полномочия Кудрина истекали в 2024 г. На прошлой неделе, 30 ноября, Совет Федерации досрочно освободил его от этой должности. По словам Кудрина, после 25 лет работы в госсекторе он хочет заняться большими проектами, которые «имеют значительный эффект для людей».
23 ноября The Bell со ссылкой на источники сообщил, что у «Яндекса» может появиться новая материнская компания. За принятие ключевых решений в ней будет отвечать специально созданная структура, в которую войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса», а возглавит ее именно Кудрин.
Ранее Forbes писал, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% IT-компании, если тот поможет разделить ему российские и международные активы. По данным The Bell, Волож намерен развивать ряд проектов компании за рубежом, в том числе разработку беспилотников, «облака» и образовательного сервиса «Яндекс.Практикум». При этом сервисы продолжат работать в России.
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