Кудрин займет должность советника по корпоративному развитию «Яндекса»

Кудрин возглавлял Счетную палату в течение 4,5 года, он был назначен на эту должность по представлению президента России Владимира Путина. Полномочия Кудрина истекали в 2024 г. На прошлой неделе, 30 ноября, Совет Федерации досрочно освободил его от этой должности. По словам Кудрина, после 25 лет работы в госсекторе он хочет заняться большими проектами, которые «имеют значительный эффект для людей».