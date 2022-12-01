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Алексей Кудрин ушел по новому регламенту

Совет Федерации изменил порядок работы, чтобы принять его отставку
Евгения Кузнецова
За отставку Кудрина выступил 151 член СФ, воздержался один / Пресс-служба Совета Федерации

В среду, 30 ноября, в ходе пленарного заседания члены Совета Федерации (СФ) поддержали поправки в регламент верхней палаты парламента, которые дают им право принимать отставку главы Счетной палаты (СП), и позволили Алексею Кудрину покинуть этот пост. В начале заседания после представления главы комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова сенаторы единогласно одобрили поправки в порядок работы СФ (их текст есть у «Ведомостей»).

Дело в том, что право отправлять в отставку, а также назначать председателя СП и половину ее аудиторов с 2020 г. по Конституции перешло от Госдумы к СФ. При этом корреспондирующие поправки, прописывающие процедуру отставки и назначения, ни в закон об СП, ни в регламенты обеих палат законодатель не вносил до этого момента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных