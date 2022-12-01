Алексей Кудрин ушел по новому регламенту

Дело в том, что право отправлять в отставку, а также назначать председателя СП и половину ее аудиторов с 2020 г. по Конституции перешло от Госдумы к СФ. При этом корреспондирующие поправки, прописывающие процедуру отставки и назначения, ни в закон об СП, ни в регламенты обеих палат законодатель не вносил до этого момента.