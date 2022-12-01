Алексей Кудрин ушел по новому регламенту

Алексей Кудрин ушел по новому регламентуСовет Федерации изменил порядок работы, чтобы принять его отставку
В среду, 30 ноября, в ходе пленарного заседания члены Совета Федерации (СФ) поддержали поправки в регламент верхней палаты парламента, которые дают им право принимать отставку главы Счетной палаты (СП), и позволили Алексею Кудрину покинуть этот пост. В начале заседания после представления главы комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова сенаторы единогласно одобрили поправки в порядок работы СФ (их текст есть у «Ведомостей»).
Дело в том, что право отправлять в отставку, а также назначать председателя СП и половину ее аудиторов с 2020 г. по Конституции перешло от Госдумы к СФ. При этом корреспондирующие поправки, прописывающие процедуру отставки и назначения, ни в закон об СП, ни в регламенты обеих палат законодатель не вносил до этого момента.