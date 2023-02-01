Министр юстиции стал главным кандидатом на пост главы Счетной палаты

Совет верхней палаты парламента 31 января не обсуждал кандидатов на пост руководителя контрольного органа, отметил источник «Ведомостей» в Совете Федерации. Соответственно, по данным на вечер 31 января, в повестке заседания СФ, которое состоится 1 февраля, этот вопрос не стоял, уточняет он. Комитеты СФ, которые предварительно должны обсудить претендентов, также еще не собирались. Председатель бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов сказал «Ведомостям», что пока предложений по кандидатам на пост главы СП не поступало. Другой собеседник в комитете также сказал, что информацию по срокам и возможным кандидатам на пост главы контрольного органа сенаторам пока не предоставили. Но в случае необходимости все процедурные вопросы, необходимые для назначения председателя СП, будут решены за один день, говорит один из источников, близких к правительству.