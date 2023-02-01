Министр юстиции стал главным кандидатом на пост главы Счетной палаты

Министр юстиции стал главным кандидатом на пост главы Счетной палатыВ прошлом Константин Чуйченко возглавлял Контрольное управление президента, что может помочь ему на этой должности
Министр юстиции Константин Чуйченко стал главным кандидатом на пост председателя Счетной палаты, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом обсуждения списка кандидатов на этот пост. Об этом знают также еще четыре собеседника «Ведомостей»: один – близкий к Счетной палате (СП), два – близких к правительству и четвертый – близкий к Кремлю. Из всех ранее фигурировавших в публичной повестке претендентов на эту должность нынешний министр юстиции – наиболее логичная кандидатура, добавил источник, близкий к СП. Назначения Чуйченко активно ожидали в СП в январе, говорят собеседники, близкие к правительству и к СП. При этом, по их словам, кандидатуры заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака и первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова (о них писал РБК) в данный момент не рассматриваются.
«Ведомости» направили запросы представителям СП, Министерства юстиции, Совета Федерации, а также пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
Специфика работы СП в целом должна быть близка Чуйченко – он возглавлял во многом схожее по задачам Контрольное управления президента, напоминает один из собеседников «Ведомостей». Бывший председатель СП Алексей Кудрин также возглавлял Главное контрольное управление – в 1996–1997 гг.
Политолог Алексей Чадаев сравнивает СП по объему контрольных полномочий с силовыми структурами: «Весь вопрос в том, в какой степени Чуйченко, если его назначат, будет ими пользоваться, поскольку нельзя сказать, чтобы ими пользовался Кудрин». При этом, допускает Чадаев, в роли главы СП у Чуйченко будет «гораздо больше возможностей иметь особое мнение по вопросам деятельности правительства, чем в роли министра юстиции», тем более что для нынешней команды Белого дома он «не свой».
Министр юстиции подчиняется не премьер-министру, а напрямую президенту, а также входит в Совет безопасности. Чуйченко возглавляет Министерство юстиции с января 2020 г., когда в последний раз в России менялся состав правительства после назначения Михаила Мишустина премьер-министром. До этого в правительстве Дмитрия Медведева он с 2018 по 2020 г. был вице-премьером – руководителем аппарата правительства. Чуйченко считается соратником Медведева, говорили «Ведомостям» несколько собеседников. Они учились в одной группе на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета. До прихода в правительство Чуйченко был помощником президента – начальником Контрольного управления президента.
О том, что Чуйченко в числе других кандидатов обсуждается на пост председателя СП, «Ведомостям» в середине января говорил собеседник в парламенте и источник, близкий к администрации президента. Позже о том, что переход Чуйченко в СП обсуждается и в Минюсте, и в самой СП, «Ведомостям» говорил собеседник, близкий к правительству. Также об обсуждении перехода Чуйченко в Минюсте знает и еще один человек, близкий к администрации президента.
Впрочем, круг кандидатов на пост председателя СП, фигурировавших в публичном поле, достаточно широк. Кроме Чуйченко, Жукова и Козака источники «Ведомостей» также называли председателя думского комитета по бюджету Андрея Макарова, председателя комитета по экономполитике СФ Андрея Кутепова, первого замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслава Макарова, бывшего спикера заксобрания Санкт-Петербурга, замминистра финансов Михаила Котюкова.
Процедура назначения председателя СП такова. Бюджетный комитет СФ аккумулирует предложения от других подразделений верхней палаты парламента, передает их в совет верхней палаты, который затем отправляет список кандидатур главе государства. Президент выбирает одного претендента и вносит его кандидатуру на утверждение сенаторам.
Совет верхней палаты парламента 31 января не обсуждал кандидатов на пост руководителя контрольного органа, отметил источник «Ведомостей» в Совете Федерации. Соответственно, по данным на вечер 31 января, в повестке заседания СФ, которое состоится 1 февраля, этот вопрос не стоял, уточняет он. Комитеты СФ, которые предварительно должны обсудить претендентов, также еще не собирались. Председатель бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов сказал «Ведомостям», что пока предложений по кандидатам на пост главы СП не поступало. Другой собеседник в комитете также сказал, что информацию по срокам и возможным кандидатам на пост главы контрольного органа сенаторам пока не предоставили. Но в случае необходимости все процедурные вопросы, необходимые для назначения председателя СП, будут решены за один день, говорит один из источников, близких к правительству.
Сейчас обязанности председателя СП исполняет Галина Изотова – заместитель руководителя СП. Эту должность она заняла в соответствии с законом. Совет Федерации 30 ноября досрочно освободил Кудрина от должности председателя СП. О намерении покинуть контрольное ведомство он сообщил накануне в своем Telegram-канале. Кудрин рассказал, что после 25 лет работы в госсекторе решил «сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей». Позже он сообщил, что перешел на работу в «Яндекс» на пост советника по корпоративному развитию.
Председатель назначается на шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Кудрин был назначен главой СП в мае 2018 г. До этого ведомство возглавляла Татьяна Голикова, которая покинула пост в связи с назначением вице-премьером. Таким образом, первый срок полномочий Кудрина должен был истечь в мае 2024 г.