Совет Федерации на первом заседании планирует назначить главу Счетной палаты

Впрочем, никаких внятных предпосылок для отставки Чуйченко, который считается одним из основных соратников Дмитрия Медведева (учился с ним на юрфаке ЛГУ, был начальником Контрольного управления президента, когда эту должность занимал нынешний зампред Совбеза), другие собеседники пока не видят. К примеру, по словам одного из них, он за последнее время смог серьезно расширить аппарат ведомства, другой замечает, что это «ведомство со звездочкой» – оно находится в прямом подчинении президента, а не правительства.