Совет Федерации на первом заседании планирует назначить главу Счетной палаты

Совет Федерации на первом заседании планирует назначить главу Счетной палатыОно запланировано на 25 января, а среди обсуждаемых в кулуарах кандидатов министры, депутаты и сенаторы
Нижняя палата парламента – Госдума – 17 января проведет первое заседание весенней сессии. У Совета Федерации (СФ), который вслед за Госдумой утверждает или отклоняет уже принятые законы, работа по традиции появится чуть позже. Поэтому верхняя палата российского парламента соберется 25 января – ее заседания проходят только по средам.
По словам двух источников «Ведомостей» в СФ, в повестку первого заседания может быть внесен и вопрос о назначении председателя Счетной палаты (СП). Эта должность стала вакантной после того, как 29 ноября руководивший с 2018 г. этим органам парламентского контроля Алексей Кудрин подал заявление о своем уходе с этого поста президенту, а 30 ноября, на следующий день, СФ подтвердил это решение.
На данный момент официально вопрос о кандидатуре на должность председателя СП в повестке 25 января не стоит, заявил «Ведомостям» председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Впрочем, он пояснил, что для этого должны сначала пройти все необходимые процедуры, в частности кандидатуры потенциальных председателей СП должны обсудить все комитеты верхней палаты парламента и представить их в комитет по бюджету.
После этого этот комитет вынесет список претендентов на заседание комитета верхней палаты парламента, который, в свою очередь, отправит список главе государства. Комитеты, по словам Тимченко, заседать и обсуждать кандидатов еще не начали: «Как правило, они собираются накануне первого заседания».
По словам собеседника в СФ, комитеты должны пройти 23–24 января, т. е. до заседания совета верхней палаты, которое назначено на вторник, 24 января. По регламенту СФ кандидатуры на пост председателя СП вносятся президенту советом по предложениям комитетов.
На рассмотрение президенту СФ вносит не менее трех претендентов на пост председателя органа контроля. Впрочем, по регламенту вопрос о назначении председателя СП верхняя палата может рассматривать в течение 30 дней после получения представления президента по кандидатуре.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос, планируется ли встречаться с претендентами на пост руководителя СП до назначения.
Сейчас на Старой площади и в парламенте обсуждают широкий круг кандидатов. РБК, к примеру, называл в этом качестве первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, «Ведомости» писали о председателе думского комитета по бюджету Андрее Макарове.
Но есть и другие потенциальные номинанты. К примеру, по словам источника в парламенте и близкого к администрации президента (АП) собеседника «Ведомостей», на пост главы СП могут рассматривать министра юстиции Константина Чуйченко («Ведомости» направили запрос в Минюст). «Такие решения до последнего держатся в секрете. Но почему бы и не состояться такому назначению?» – отметил источник, близкий к АП.
Впрочем, никаких внятных предпосылок для отставки Чуйченко, который считается одним из основных соратников Дмитрия Медведева (учился с ним на юрфаке ЛГУ, был начальником Контрольного управления президента, когда эту должность занимал нынешний зампред Совбеза), другие собеседники пока не видят. К примеру, по словам одного из них, он за последнее время смог серьезно расширить аппарат ведомства, другой замечает, что это «ведомство со звездочкой» – оно находится в прямом подчинении президента, а не правительства.
Подобная перестановка имела бы смысл только в том случае, если бы СП хотели придать дополнительный вес, рассуждает один из собеседников (он не слышал о таком назначении), ведь Чуйченко, работавший в Белом доме руководителем аппарата правительства, покинул должность сразу посте того, как Медведев в 2020 г. уступил кабинет Михаилу Мишустину.
Среди других кандидатов один из собеседников в парламенте называет «Ведомостям» того же Жукова (он не подтверждал переход), а также двух выходцев из Санкт-Петербурга. В частности, председателя комитета по экономполитике СФ Андрея Кутепова и первого замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслава Макарова, бывшего спикера заксобрания города.
Собеседник «Ведомостей» говорит, что Макаров даже обсуждал возможность уйти в СП с руководством СФ («Ведомости» направили запрос в пресс-службу СФ). Не исключено, что продолжит руководить органом контроля ныне исполняющая обязанности председателя СП Галина Изотова, которая была заместителем Кудрина. И последняя кандидатура, которую он называет, – это бывший глава Федерального агентства научных организаций, а сейчас замминистра финансов Михаил Котюков.
Близкий к АП источник «Ведомостей» говорит, что на пост председателя СП, возможно, будет назначена неожиданная фигура. Еще один собеседник говорит, что СП в последние годы возглавляли люди, у которых очень большой опыт и политическое влияние, напоминая, что до Кудрина СП возглавляла нынешний вице-премьер Татьяна Голикова. СП, как заметил другой источник парламенте, в случае с Голиковой стала своеобразным кадровым трамплином.