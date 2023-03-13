В Белгородской области сообщили о пострадавшей в результате работы ПВО

Кроме того, с 19 октября прошлого года по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах — в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.