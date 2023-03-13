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В Белгородской области сообщили о пострадавшей в результате работы ПВО

Ведомости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре ракеты над Белгородом и Белгородским районом, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито 4 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей», — написал он в своем Telegram-канале.

Позже Гладков уточнил, что сотрясение головного мозга получила женщина, ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что открытой раны у пострадавшей нет.

Губернатор региона добавил, что в результате работы ПВО обломки сбитых ракет повредили два частных дома в Белгородском районе. На место уже выехали глава района Владимир Перцев, оперативные и аварийные службы, уточнил Гладков.

В предыдущий раз область попала под обстрел 10 марта. Тогда украинские войска атаковали село Ясные Зори в Белгородском районе, в результате ранение руки получил один мужчина, также снаряд повредил ангар на территории сельхозпредприятия.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля 2022 г. в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Режим неоднократно продлевался, а в начале февраля 2023 г. его установили бессрочно.

Кроме того, с 19 октября прошлого года по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах — в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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