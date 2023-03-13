В Белгородской области сообщили о пострадавшей в результате работы ПВО
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре ракеты над Белгородом и Белгородским районом, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито 4 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей», — написал он в своем Telegram-канале.
Позже Гладков уточнил, что сотрясение головного мозга получила женщина, ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что открытой раны у пострадавшей нет.
Губернатор региона добавил, что в результате работы ПВО обломки сбитых ракет повредили два частных дома в Белгородском районе. На место уже выехали глава района Владимир Перцев, оперативные и аварийные службы, уточнил Гладков.
В предыдущий раз область попала под обстрел 10 марта. Тогда украинские войска атаковали село Ясные Зори в Белгородском районе, в результате ранение руки получил один мужчина, также снаряд повредил ангар на территории сельхозпредприятия.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля 2022 г. в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Режим неоднократно продлевался, а в начале февраля 2023 г. его установили бессрочно.
Кроме того, с 19 октября прошлого года по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах — в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.