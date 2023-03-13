В Кремле допустили «элемент политизации» с «Оскаром» фильму о Навальном
Американская киноиндустрия не гнушается политизации своей работы, и решение вручить премию «Оскар» фильму «Навальный» об оппозиционере Алексее Навальном (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может также быть политически мотивированным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Я не могу судить о качествах этой документальной ленты, потому что я ее не смотрел. Но хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный, конечно, элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темы политизации своей работы, такое бывает», – сказал он.
Сегодня в Лос-Анджелесе завершилась 95-я церемония вручения наград премии Американской академии «Оскар». Фильм «Навальный» (NAVALNY, 2022 г.), 30-летнего канадского режиссера Дэниэла Роэра получил статуэтку за лучший документальный фильм.
Лидером по числу наград стал фильм Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу» — у фильма 7 побед в 11 номинациях. За ним по количеству полученных наград следует фильм Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен» (Netflix) — у ленты четыре победы в девяти номинациях (лучший иностранный фильм, лучшая операторская работа, лучшая работа художника-постановщика, лучший оригинальный саундтрек).