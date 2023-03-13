В Кремле допустили «элемент политизации» с «Оскаром» фильму о Навальном

«Я не могу судить о качествах этой документальной ленты, потому что я ее не смотрел. Но хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный, конечно, элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темы политизации своей работы, такое бывает», – сказал он.