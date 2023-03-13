Газета
Политика

В Кремле допустили «элемент политизации» с «Оскаром» фильму о Навальном

Ведомости

Американская киноиндустрия не гнушается политизации своей работы, и решение вручить премию «Оскар» фильму «Навальный» об оппозиционере Алексее Навальном (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может также быть политически мотивированным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Я не могу судить о качествах этой документальной ленты, потому что я ее не смотрел. Но хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный, конечно, элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темы политизации своей работы, такое бывает», – сказал он.

Сегодня в Лос-Анджелесе завершилась 95-я церемония вручения наград премии Американской академии «Оскар». Фильм «Навальный» (NAVALNY, 2022 г.), 30-летнего канадского режиссера Дэниэла Роэра получил статуэтку за лучший документальный фильм.

Лидером по числу наград стал фильм Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу» — у фильма 7 побед в 11 номинациях. За ним по количеству полученных наград следует фильм Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен» (Netflix) — у ленты четыре победы в девяти номинациях (лучший иностранный фильм, лучшая операторская работа, лучшая работа художника-постановщика, лучший оригинальный саундтрек).

Ранее по теме: Кто получил «Оскар»-2023

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных