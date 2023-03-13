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В Иране амнистировали 22 000 участников осенних протестов

Ведомости

В Иране освободили в общей сложности 22 000 участников осенних акций протеста против правительства, передает агентство Tasnim со ссылкой на главу судебной власти республики Голяма Хосейна Мохсени-Эджеи.

«На данный момент под амнистию попали 82 000 человек, осужденных по разным статьям, и эта цифра может увеличиться, среди них 22 000 участников беспорядков», – рассказал он.

Еще 34 000 осужденных по разным статьям смягчили наказание. Под амнистию не попали лица, признанные виновными в совершении тяжких преступлений и воровстве, заключил Мохсени-Эджеи.

Протесты в Иране начались 18 сентября прошлого года после смерти 22-летней девушки Махсы Амини, задержанной в Тегеране «наставническим патрулем» за «неправильное ношение хиджаба». Официальной причиной смерти стали проблемы девушки с сердцем. При этом, по словам очевидцев, ее избили представители правопорядка.

В начале декабря высший орган государственной безопасности Ирана заявил, что в результате беспорядков в стране погибли 200 человек. Как отмечало Reuters, это значительно меньше, чем сообщили правозащитники и ООН, по данным которой количество жертв превысило 300 человек.

В конце ноября власти Ирана освободили из тюрем 1871 заключенного после победы национальной сборной по футболу над командой Уэльса, писал Al-Ain News. До этого стало известно об аресте двух футболистов, которые планировали принять участие в посвященной памяти Махсы Амини акции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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