США потратят рекордные $170 млрд на закупку вооружений в 2024 году
США планируют потратить рекордные $170 млрд на закупку вооружений в 2024 г., следует из проекта бюджета Белого дома на нужды Пентагона.
«Нынешний бюджет включает $170 млрд на приобретение [оружия и военной техники] – крупнейшие [расходы] в истории», – говорится в документе.
Помимо этого бюджетный запрос также включает рекордные инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, испытания и оценки в размере $145 млрд. Пентагон также запросил $30,6 млрд на закупку боеприпасов, что на $5,8 млрд больше, чем сумма ассигнования, предусмотренная в прошлом году.
В феврале председатель объединенного комитета начальников штабов американкой армии Марк Милли заявил, что США вынуждены пересмотреть уровень своих военных расходов и также всю военную теорию последних лет из-за военных действий на Украине. По его словам, военные действия на Украине ознаменовали возвращение тактики сухопутных боевых действий XX в.
Также в феврале издание Politico со ссылкой на замглавы Пентагона по финансам Майкла Маккорда писало, что администрация президента Джо Байдена собирается запросить у конгресса самый большой в истории оборонный бюджет на 2024 г., чтобы пополнить запасы вооружений.