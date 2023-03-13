США потратят рекордные $170 млрд на закупку вооружений в 2024 году

Помимо этого бюджетный запрос также включает рекордные инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, испытания и оценки в размере $145 млрд. Пентагон также запросил $30,6 млрд на закупку боеприпасов, что на $5,8 млрд больше, чем сумма ассигнования, предусмотренная в прошлом году.