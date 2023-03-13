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США потратят рекордные $170 млрд на закупку вооружений в 2024 году

Ведомости

США планируют потратить рекордные $170 млрд на закупку вооружений в 2024 г., следует из проекта бюджета Белого дома на нужды Пентагона.

«Нынешний бюджет включает $170 млрд на приобретение [оружия и военной техники] – крупнейшие [расходы] в истории», – говорится в документе.

Помимо этого бюджетный запрос также включает рекордные инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, испытания и оценки в размере $145 млрд. Пентагон также запросил $30,6 млрд на закупку боеприпасов, что на $5,8 млрд больше, чем сумма ассигнования, предусмотренная в прошлом году.

В феврале председатель объединенного комитета начальников штабов американкой армии Марк Милли заявил, что США вынуждены пересмотреть уровень своих военных расходов и также всю военную теорию последних лет из-за военных действий на Украине. По его словам, военные действия на Украине ознаменовали возвращение тактики сухопутных боевых действий XX в.

Также в феврале издание Politico со ссылкой на замглавы Пентагона по финансам Майкла Маккорда писало, что администрация президента Джо Байдена собирается запросить у конгресса самый большой в истории оборонный бюджет на 2024 г., чтобы пополнить запасы вооружений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных