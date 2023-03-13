ВМС Британии сопроводили российский фрегат недалеко от своих территориальных вод

9 марта пресс-служба Северного флота сообщала, что фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом в сопровождении танкера «Академик Пашин». Экипаж с февраля 2022 г. работал в Средиземном море и успешно завершил все поставленные задачи.