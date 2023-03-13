ВМС Британии сопроводили российский фрегат недалеко от своих территориальных вод
Фрегат HMS Portland ВМС Великобритании сопроводил фрегат Северного флота ВМФ РФ «Адмирал флота Касатонов» и средний морской танкер «Академик Пашин» недалеко от территориальных вод королевства, следует из заявления королевских ВМС.
«Королевский флот регулярно реагирует и сопровождает военные корабли в наших территориальных водах и прилегающих морских районах, чтобы обеспечить соблюдение морского права и предотвратить вредоносную деятельность», – заявил командир HMS Portland Эд Мосс-Ворд.
Как отмечается в сообщении, российские суда прошли через Гибралтарский пролив 8 марта и военные корабли НАТО сопровождали их на протяжении всего пути.
9 марта пресс-служба Северного флота сообщала, что фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом в сопровождении танкера «Академик Пашин». Экипаж с февраля 2022 г. работал в Средиземном море и успешно завершил все поставленные задачи.