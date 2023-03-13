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ВМС Британии сопроводили российский фрегат недалеко от своих территориальных вод

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Фрегат HMS Portland ВМС Великобритании сопроводил фрегат Северного флота ВМФ РФ «Адмирал флота Касатонов» и средний морской танкер «Академик Пашин» недалеко от территориальных вод королевства, следует из заявления королевских ВМС.

«Королевский флот регулярно реагирует и сопровождает военные корабли в наших территориальных водах и прилегающих морских районах, чтобы обеспечить соблюдение морского права и предотвратить вредоносную деятельность», – заявил командир HMS Portland Эд Мосс-Ворд.

Как отмечается в сообщении, российские суда прошли через Гибралтарский пролив 8 марта и военные корабли НАТО сопровождали их на протяжении всего пути.

9 марта пресс-служба Северного флота сообщала, что фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом в сопровождении танкера «Академик Пашин». Экипаж с февраля 2022 г. работал в Средиземном море и успешно завершил все поставленные задачи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных