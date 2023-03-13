Путин поздравил папу римского Франциска по случаю 10-летия его избрания
Президент России Владимир Путин передал папе римскому Франциску поздравления по случаю 10-летия со дня его избрания на папский престол, сообщил посол России в Ватикане Александр Авдеев.
«Мы передали сегодня соответствующее послание президента РФ Владимира Путина», – сообщил дипломат (цитата по ТАСС).
Папу Франциска также поздравил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «В нынешних сложных обстоятельствах вы вносите значительный вклад в проповедь Евангелия Христова и уделяете внимание развитию межконфессионального взаимодействия», — отмечается в поздравлении.
Аргентинский кардинал Хорхе Марио Берголио был избран новым папой римским и выбрал себе имя Франциск в 2013 г. Он сменил Бенедикта XVI, который после отречения стал именоваться его святейшеством Бенедиктом XVI. Бенедикт стал первым за последние 600 лет понтификом, отрекшимся от престола. Экс-папа римский умер 31 декабря 2022 г.