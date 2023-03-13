Путин поздравил папу римского Франциска по случаю 10-летия его избрания

Аргентинский кардинал Хорхе Марио Берголио был избран новым папой римским и выбрал себе имя Франциск в 2013 г. Он сменил Бенедикта XVI, который после отречения стал именоваться его святейшеством Бенедиктом XVI. Бенедикт стал первым за последние 600 лет понтификом, отрекшимся от престола. Экс-папа римский умер 31 декабря 2022 г.