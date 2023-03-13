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Путин поздравил папу римского Франциска по случаю 10-летия его избрания

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Президент России Владимир Путин передал папе римскому Франциску поздравления по случаю 10-летия со дня его избрания на папский престол, сообщил посол России в Ватикане Александр Авдеев.

«Мы передали сегодня соответствующее послание президента РФ Владимира Путина», – сообщил дипломат (цитата по ТАСС).

Папу Франциска также поздравил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «В нынешних сложных обстоятельствах вы вносите значительный вклад в проповедь Евангелия Христова и уделяете внимание развитию межконфессионального взаимодействия», — отмечается в поздравлении.

Аргентинский кардинал Хорхе Марио Берголио был избран новым папой римским и выбрал себе имя Франциск в 2013 г. Он сменил Бенедикта XVI, который после отречения стал именоваться его святейшеством Бенедиктом XVI. Бенедикт стал первым за последние 600 лет понтификом, отрекшимся от престола. Экс-папа римский умер 31 декабря 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных