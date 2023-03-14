Шойгу поручил удвоить производство высокоточных средств поражения

Во время посещения корпорации Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа, ему показали запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения и производственные линии, а также рассказали о вариантах модернизации высокоточного оружия. «Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран», – таким образом Шойгу прокомментировал разработки, которые увидел в КТРВ.