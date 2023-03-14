Шойгу поручил удвоить производство высокоточных средств поражения
Министр обороны Сергей Шойгу во время посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Московской области поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" достойно выполняет гособоронзаказ. Однако, даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения», – сказано в сообщении.
Шойгу отметил, что задача, поставленная перед предприятием, является «жесткой, но выполнимой», поскольку у КТРВ есть все необходимые резервы для этого.
Во время посещения корпорации Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа, ему показали запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения и производственные линии, а также рассказали о вариантах модернизации высокоточного оружия. «Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран», – таким образом Шойгу прокомментировал разработки, которые увидел в КТРВ.
Корпорация «Ракетное тактическое вооружение» была основана в 2002 г., ее штаб-квартира находится в Королеве. На сайте предприятия уточняется, что оно занимается производством многоцелевых управляемых ракет, корабельных ракет, ракетных комплексов и других видов вооружений.