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Шойгу поручил удвоить производство высокоточных средств поражения

Ведомости

Министр обороны Сергей Шойгу во время посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Московской области поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. 

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" достойно выполняет гособоронзаказ. Однако, даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения», – сказано в сообщении. 

Шойгу отметил, что задача, поставленная перед предприятием, является «жесткой, но выполнимой», поскольку у КТРВ есть все необходимые резервы для этого. 

Во время посещения корпорации Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа, ему показали запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения и производственные линии, а также рассказали о вариантах модернизации высокоточного оружия. «Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран», – таким образом Шойгу прокомментировал разработки, которые увидел в КТРВ. 

Корпорация «Ракетное тактическое вооружение» была основана в 2002 г., ее штаб-квартира находится в Королеве. На сайте предприятия уточняется, что оно занимается производством многоцелевых управляемых ракет, корабельных ракет, ракетных комплексов и других видов вооружений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных