В ЛНР запустили семинары «Росликбеза» по освоению российского законодательства
В ЛНР прошел образовательный семинар «Росликбеза», цель которого состоит в разъяснении жителям республики основ российского законодательства, передает пресс-служба «Единой России». Мероприятия в рамках проекта будут проходить дважды в месяц.
«Основная цель «Росликбеза» – разъяснить жителям республики основы российского законодательства, рассказать о работе различных отраслей в России. Надо четко понять, как работают законы, разные отрасли хозяйства, какие сложились эффективные практики, какие проблемы уже проявились и как они решались», – отметил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, эти мероприятия важны для жителей республики, чтобы быстрее и активнее начать жить, восстанавливать то, что было разрушено в ходе боевых действий, и то, что не восстанавливалось еще до событий 2014 г.
Замсекретаря генсовета «Единой России» и сенатор от ЛНР Дарья Лантратова подчеркнула, что интеграция в состав России – это сложный процесс для жителей новых регионов. «На этих встречах нам важно поговорить с людьми, услышать их точку зрения, чтобы потом учесть в законодательных инициативах при работе на федеральном уровне», – отметила она.
На семинаре также объявили о старте проекта «Моя карьера с «Единой Россией» в ЛНР. Его цель будет состоять в предоставлении возможности получить дополнительное профессиональное образование и карьерный рост.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября 2022 г. на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России.