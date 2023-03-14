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В ЛНР запустили семинары «Росликбеза» по освоению российского законодательства

Ведомости

В ЛНР прошел образовательный семинар «Росликбеза», цель которого состоит в разъяснении жителям республики основ российского законодательства, передает пресс-служба «Единой России». Мероприятия в рамках проекта будут проходить дважды в месяц.

«Основная цель «Росликбеза» – разъяснить жителям республики основы российского законодательства, рассказать о работе различных отраслей в России. Надо четко понять, как работают законы, разные отрасли хозяйства, какие сложились эффективные практики, какие проблемы уже проявились и как они решались», – отметил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, эти мероприятия важны для жителей республики, чтобы быстрее и активнее начать жить, восстанавливать то, что было разрушено в ходе боевых действий, и то, что не восстанавливалось еще до событий 2014 г.

Замсекретаря генсовета «Единой России» и сенатор от ЛНР Дарья Лантратова подчеркнула, что интеграция в состав России – это сложный процесс для жителей новых регионов. «На этих встречах нам важно поговорить с людьми, услышать их точку зрения, чтобы потом учесть в законодательных инициативах при работе на федеральном уровне», – отметила она.

На семинаре также объявили о старте проекта «Моя карьера с «Единой Россией» в ЛНР. Его цель будет состоять в предоставлении возможности получить дополнительное профессиональное образование и карьерный рост.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября 2022 г. на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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