Рогов сообщил о взрыве автомобиля в центре Мелитополя
В центре Мелитополя взорвался автомобиль. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«На улице Кирова на месте взрыва автомобиля работают экстренные службы. Обстоятельства и информация о пострадавших и ущербе уточняются», — написал он в своем Telegram-канале.
По данным Рогова, взрыв произошел около 18.40 мск. Чиновник назвал произошедшее терактом и выразил уверенность, что он направлен «на дестабилизацию в регионе и срыв восстановления мирной жизни».
Рогов уточнил, что взрыв прогремел в районе рынка, сработало самодельное взрывное устройство. Его мощность составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Позже Рогов сообщил, что, по предварительным данным, взорвалась машина Toyota Land Cruiser Prado, которая принадлежала местному предпринимателю Ивану Ткачу.
Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже число увеличилось до двух. Речь идет о мужчине и женщине, их госпитализировали, добавил чиновник.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы области пишет, что взрыв произошел около 18.30 мск. Источник агентства в силовых структурах подчеркнул, что военной инфраструктуры в районе рынка нет. По его словам, был совершен теракт в отношении мирных жителей.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
В мае 2022 г. Рогов заявил, что российские силы контролируют более 70% территории Запорожской области. В частности, под контролем ВС РФ находится город Мелитополь.