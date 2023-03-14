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Рогов сообщил о взрыве автомобиля в центре Мелитополя

Ведомости

В центре Мелитополя взорвался автомобиль. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«На улице Кирова на месте взрыва автомобиля работают экстренные службы. Обстоятельства и информация о пострадавших и ущербе уточняются», — написал он в своем Telegram-канале. 

По данным Рогова, взрыв произошел около 18.40 мск. Чиновник назвал произошедшее терактом и выразил уверенность, что он направлен «на дестабилизацию в регионе и срыв восстановления мирной жизни». 

Рогов уточнил, что взрыв прогремел в районе рынка, сработало самодельное взрывное устройство. Его мощность составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Позже Рогов сообщил, что, по предварительным данным, взорвалась машина Toyota Land Cruiser Prado, которая принадлежала местному предпринимателю Ивану Ткачу.

Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже число увеличилось до двух. Речь идет о мужчине и женщине, их госпитализировали, добавил чиновник. 

ТАСС со ссылкой на экстренные службы области пишет, что взрыв произошел около 18.30 мск. Источник агентства в силовых структурах подчеркнул, что военной инфраструктуры в районе рынка нет. По его словам, был совершен теракт в отношении мирных жителей.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

В мае 2022 г. Рогов заявил, что российские силы контролируют более 70% территории Запорожской области. В частности, под контролем ВС РФ находится город Мелитополь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных