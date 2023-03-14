Рогов сообщил о взрыве автомобиля в центре Мелитополя

ТАСС со ссылкой на экстренные службы области пишет, что взрыв произошел около 18.30 мск. Источник агентства в силовых структурах подчеркнул, что военной инфраструктуры в районе рынка нет. По его словам, был совершен теракт в отношении мирных жителей.