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США сообщили о столкновении российского Су-27 с американским дроном над Черным морем

Ведомости

Два российских самолета Су-27 перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Об этом сообщает европейское командование вооруженных сил США. 

«Наш летательный аппарат MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к крушению и полной потере MQ-9», — сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. 

В заявлении ведомства отмечается, что американский беспилотник выполнял разведывательную миссию и находился в международном воздушном пространстве над Черным морем. Действия российских летчиков Хекер назвал «небезопасными и непрофессиональными». 

Инцидент произошел утром 14 марта, около 9.03 мск. Уточняется, что один из российских Су-27 задел винт MQ-9, в результате американским военным пришлось потопить дрон.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден проинформирован о случившемся. Он отметил, что российские истребители и раньше перехватывали американские воздушные судна над Черным морем, однако призвал обратить внимание на этот инцидент из-за «того, насколько небезопасным и непрофессиональным он был».

По словам источника «Ведомостей», инцидент с американским беспилотником произошел в первой половине дня 14 марта. В отличие от тяжелых высотных БПЛА типа RQ-4, чьи полеты отображаются на ресурсе Flightradar24, полеты MQ-1C над Черным морем проходят с выключенным транспондером, но дают Украине не меньше ценной развединформации. Это и стало одной из причин воздействия на американский беспилотник, говорит собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных