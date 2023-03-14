США сообщили о столкновении российского Су-27 с американским дроном над Черным морем
Два российских самолета Су-27 перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Об этом сообщает европейское командование вооруженных сил США.
«Наш летательный аппарат MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к крушению и полной потере MQ-9», — сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.
В заявлении ведомства отмечается, что американский беспилотник выполнял разведывательную миссию и находился в международном воздушном пространстве над Черным морем. Действия российских летчиков Хекер назвал «небезопасными и непрофессиональными».
Инцидент произошел утром 14 марта, около 9.03 мск. Уточняется, что один из российских Су-27 задел винт MQ-9, в результате американским военным пришлось потопить дрон.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден проинформирован о случившемся. Он отметил, что российские истребители и раньше перехватывали американские воздушные судна над Черным морем, однако призвал обратить внимание на этот инцидент из-за «того, насколько небезопасным и непрофессиональным он был».
По словам источника «Ведомостей», инцидент с американским беспилотником произошел в первой половине дня 14 марта. В отличие от тяжелых высотных БПЛА типа RQ-4, чьи полеты отображаются на ресурсе Flightradar24, полеты MQ-1C над Черным морем проходят с выключенным транспондером, но дают Украине не меньше ценной развединформации. Это и стало одной из причин воздействия на американский беспилотник, говорит собеседник «Ведомостей».