США сообщили о столкновении российского Су-27 с американским дроном над Черным морем

По словам источника «Ведомостей», инцидент с американским беспилотником произошел в первой половине дня 14 марта. В отличие от тяжелых высотных БПЛА типа RQ-4, чьи полеты отображаются на ресурсе Flightradar24, полеты MQ-1C над Черным морем проходят с выключенным транспондером, но дают Украине не меньше ценной развединформации. Это и стало одной из причин воздействия на американский беспилотник, говорит собеседник «Ведомостей».