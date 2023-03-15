Херш не исключил вмешательства США в конфликт на Украине

По мнению Херша, США не готовы к прямому столкновению с Россией. В то же время он упомянул о формировании 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий американских сухопутных войск, которые сейчас перебрасываются в Европу. Журналист уточнил, что речь идет о бригадах, а не о батальонах.