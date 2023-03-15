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Политика

Херш не исключил вмешательства США в конфликт на Украине

Ведомости

США могут вмешаться в конфликт на Украине, если возникнет риск поражения Киева. Такое заявление сделал американский журналист, специализирующийся на расследованиях, Сеймур Херш в ходе мероприятия американской неправительственной организации «Комитет за республику».

«Мне говорят, игра будет такая – "это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян", что не обманет мир. <...> Это мы воюем с россиянами», — сказал он, не называя свои источники (цитата по ТАСС).

По мнению Херша, США не готовы к прямому столкновению с Россией. В то же время он упомянул о формировании 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий американских сухопутных войск, которые сейчас перебрасываются в Европу. Журналист уточнил, что речь идет о бригадах, а не о батальонах.

Херш допустил, что Вашингтон «просто обманывает сам себя» относительно происходящего на Украине и возможных результатов конфликта. Он также обратил внимание, что Россия пока не задействовала свои «главные силы».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать Украине военную помощью. Ранее президент США Джо Байден говорил, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». С начала спецоперации, по данным Пентагона, объем военной помощи Украине составил $29,8 млрд.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. При этом американские власти подчеркивают, что, несмотря на поставки оружия, США не являются стороной конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных