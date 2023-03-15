В проекте Конституции Узбекистана предложили «обнулить» сроки президента

Мирзиеев занимает пост президента Узбекистана с 2016 г. В октябре 2021 г. его переизбрали на второй срок до 2026 г. Мирзиеев анонсировал проведение конституционной реформы в республике на инаугурационной речи в ноябре 2021 г. Он пояснил, что предложение «востребовано самой жизнью и продиктовано логикой наших преобразований». В случае принятия новой конституции Мирзиеев сможет оставаться главой государства до 2040 г.