Газета
Политика

В проекте Конституции Узбекистана предложили «обнулить» сроки президента

Ведомости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сможет избраться в третий раз в случае принятия проекта обновленной Конституции республики. Документ опубликован для общественного обсуждения на сайте «Это моя Конституция».

Согласно действующей Конституции, президент Узбекистана может занимать должность не более двух пятилетних сроков подряд. Изменения вносятся в статью 106. У главы государства остается право занимать президентский пост два срока подряд, однако срок полномочий продлевается с пяти до семи лет.

В проекте подчеркивается, что занимающие государственные должности лица могут избираться наравне с другими гражданами «вне зависимости от числа сроков подряд, в течение которых указанные лица занимали и (или) занимают эти должности» на момент принятия изменений.

Накануне, 14 марта, парламент Узбекистана назначил проведение референдума по принятию обновленной Конституции на 30 апреля 2023 г. «РИА Новости» отмечают, что количество статей в документе увеличится со 128 до 155, конституция обновится на 65%.

Мирзиеев занимает пост президента Узбекистана с 2016 г. В октябре 2021 г. его переизбрали на второй срок до 2026 г. Мирзиеев анонсировал проведение конституционной реформы в республике на инаугурационной речи в ноябре 2021 г. Он пояснил, что предложение «востребовано самой жизнью и продиктовано логикой наших преобразований». В случае принятия новой конституции Мирзиеев сможет оставаться главой государства до 2040 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных