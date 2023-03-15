В проекте Конституции Узбекистана предложили «обнулить» сроки президента
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сможет избраться в третий раз в случае принятия проекта обновленной Конституции республики. Документ опубликован для общественного обсуждения на сайте «Это моя Конституция».
Согласно действующей Конституции, президент Узбекистана может занимать должность не более двух пятилетних сроков подряд. Изменения вносятся в статью 106. У главы государства остается право занимать президентский пост два срока подряд, однако срок полномочий продлевается с пяти до семи лет.
В проекте подчеркивается, что занимающие государственные должности лица могут избираться наравне с другими гражданами «вне зависимости от числа сроков подряд, в течение которых указанные лица занимали и (или) занимают эти должности» на момент принятия изменений.
Накануне, 14 марта, парламент Узбекистана назначил проведение референдума по принятию обновленной Конституции на 30 апреля 2023 г. «РИА Новости» отмечают, что количество статей в документе увеличится со 128 до 155, конституция обновится на 65%.
Мирзиеев занимает пост президента Узбекистана с 2016 г. В октябре 2021 г. его переизбрали на второй срок до 2026 г. Мирзиеев анонсировал проведение конституционной реформы в республике на инаугурационной речи в ноябре 2021 г. Он пояснил, что предложение «востребовано самой жизнью и продиктовано логикой наших преобразований». В случае принятия новой конституции Мирзиеев сможет оставаться главой государства до 2040 г.