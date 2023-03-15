Минобороны сообщило об активных действиях ВС России на двух направлениях

На краснолиманском направлении российские подразделения при поддержке артиллерии и авиации атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григоровка в ДНР, а также Червоная Диброва и Невское в ЛНР. Потери украинской стороны, как утверждается, превысили 235 военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и М777.