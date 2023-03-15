Газета
Политика

Минобороны сообщило об активных действиях ВС России на двух направлениях

Ведомости

Российские силы, принимающие участие в спецоперации на Украине, в прошедшие сутки предприняли активные действия на краснолиманском и донецком направлениях, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

На краснолиманском направлении российские подразделения при поддержке артиллерии и авиации атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григоровка в ДНР, а также Червоная Диброва и Невское в ЛНР. Потери украинской стороны, как утверждается, превысили 235 военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и М777.

На донецком направлении российские войска уничтожили, по данным Минобороны, до 160 украинских военных, один танк и одну боевую машину пехоты. Кроме того ВСУ потеряли самоходную гаубицу М109 «Paladin», две боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган» и др. В районах населенных пунктов Дачное, Галицыновка и Новоселовка Первая в ДНР ВС России уничтожили также три склада боеприпасов подразделений ВСУ.

На херсонском, купянском, южно-донецком и запорожском направлениях российские войска продолжили наносить удары артиллерией и авиацией по позициям ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что в районе Новоданиловки в Запорожской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. В небе над Успеновкой был сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины.

14 марта министр обороны Сергей Шойгу во время посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Московской области поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. Проверяя ход выполнения гособоронзаказа, он подчеркнул, что некоторые варианты высокоточного оружия отсутствуют не только у ВСУ, но и у армий других стран.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных