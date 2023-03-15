Зеленский уволил глав трех областей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Одесской, Хмельницкой и подконтрольной Киеву Луганской области Украины. Все три документа опубликованы на сайте президента.
В соответствии с указами, Сергей Гамалий покинет пост председателя Хмельницкой областной государственной администрации, Максим Марченко – Одесской администрации, а Сергей Гайдай – Луганской.
При этом все трое освобождаются от должности согласно поданным ими самими заявлениям.
24 января президент Украины Владимир Зеленский уволил глав сразу пяти обладминистраций юга, востока и центра Украины, а также четырех заместителей министров, включая замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, ответственного за тыловое обеспечение. Незадолго до этого на Украине разгорелся скандал о закупках продовольствия для армии по ценам в несколько раз выше, чем в торговых сетях.