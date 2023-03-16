Аксенов предложил лишать гражданства не встающих под гимн России
Необходимо поставить вопрос о лишении гражданства тех, кто не встает под гимн России. С таким заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».
«Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России. Зачем тебе гражданство, если ты не встаешь, не уважаешь символы государства – флаг, гимн. Давайте в судебном порядке лишать гражданства», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Накануне, 15 марта, издание «Калужские новости» со ссылкой на главу Малоярославецкого района Калужской области Михаила Брука сообщили, что не вставшему под гимн России депутату Малоярославецкого райсобрания от КПРФ Александру Лепендину вручили повестку в военкомат на заседании комиссии по этике. Районный депутат в Калужской области не встал во время исполнения гимна перед началом отчета главы администрации района Вячеслава Парфенова. О том, что Лепендин не встал во время исполнения гимна, сообщил 20 февраля районный информационный центр «Маяк» во «ВКонтакте», опубликовав фото сидящего депутата.
Лепендин объяснил, что не смог встать из-за того, что у него болели ноги после тренировки. При этом он отметил, что на минуте молчания в память о погибших во время спецоперации «собрал силы в кулак» и встал. Он сообщил «РИА Новости», что уже приходил в военкомат. Кроме Лепендина повестка была вручена депутату-самовыдвиженцу Владимиру Заболоцкому.
Ранее председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что Конституция не допускает лишения человека полученного по рождению российского гражданства независимо от его статуса.