Аксенов предложил лишать гражданства не встающих под гимн России

Лепендин объяснил, что не смог встать из-за того, что у него болели ноги после тренировки. При этом он отметил, что на минуте молчания в память о погибших во время спецоперации «собрал силы в кулак» и встал. Он сообщил «РИА Новости», что уже приходил в военкомат. Кроме Лепендина повестка была вручена депутату-самовыдвиженцу Владимиру Заболоцкому.