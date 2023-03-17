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Кремль анонсировал участие Путина в расширенном заседании коллегии МВД

Ведомости

В понедельник, 20 марта, президент РФ Владимир Путин будет участвовать в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России, сообщила пресс-служба Кремля.

«Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 г., а также определены приоритеты на 2023 г.», – говорится на сайте Кремля.

В 2022 г. расширенное заседание коллегии МВД состоялось 17 февраля. В рамках своего выступления глава государства, говоря о значимых задачах, на которых ведомство должно сосредоточиться, назвал активную наступательную борьбу с криминалом важнейшим приоритетом для МВД.

Путин также акцентировал внимание на задачу «кардинального» повышения уровня раскрываемости преступлений. «По итогам прошлого года [2021 г.] добиться здесь качественных сдвигов, к сожалению, пока не удалось. А значит, нужна последовательная, более результативная работа по всем видам преступлений, которые представляют угрозу для нашего общества», – заявлял президент. По его словам, речь также идет о новых вызовах, которые связаны с проникновением криминала в сферу информационных технологий и телекоммуникаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных