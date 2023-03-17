Кремль анонсировал участие Путина в расширенном заседании коллегии МВД
В понедельник, 20 марта, президент РФ Владимир Путин будет участвовать в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России, сообщила пресс-служба Кремля.
«Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 г., а также определены приоритеты на 2023 г.», – говорится на сайте Кремля.
В 2022 г. расширенное заседание коллегии МВД состоялось 17 февраля. В рамках своего выступления глава государства, говоря о значимых задачах, на которых ведомство должно сосредоточиться, назвал активную наступательную борьбу с криминалом важнейшим приоритетом для МВД.
Путин также акцентировал внимание на задачу «кардинального» повышения уровня раскрываемости преступлений. «По итогам прошлого года [2021 г.] добиться здесь качественных сдвигов, к сожалению, пока не удалось. А значит, нужна последовательная, более результативная работа по всем видам преступлений, которые представляют угрозу для нашего общества», – заявлял президент. По его словам, речь также идет о новых вызовах, которые связаны с проникновением криминала в сферу информационных технологий и телекоммуникаций.