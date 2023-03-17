Кремль анонсировал участие Путина в расширенном заседании коллегии МВД

Путин также акцентировал внимание на задачу «кардинального» повышения уровня раскрываемости преступлений. «По итогам прошлого года [2021 г.] добиться здесь качественных сдвигов, к сожалению, пока не удалось. А значит, нужна последовательная, более результативная работа по всем видам преступлений, которые представляют угрозу для нашего общества», – заявлял президент. По его словам, речь также идет о новых вызовах, которые связаны с проникновением криминала в сферу информационных технологий и телекоммуникаций.