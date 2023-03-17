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Политика

Путин и президент Боливии обсудили развитие торгово-экономических отношений

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе провели телефонные переговоры. Разговор состоялся по инициативе боливийской стороны, сообщили в Кремле. 

«Предметно обсуждены ключевые направления развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах и в области высоких технологий», — говорится в сообщении. 

Лидеры также подтвердили настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества и договорились активизировать контакты на различных уровнях. 

В предыдущий раз Путин говорил по телефону с Луисом Арсе 3 августа 2021 г., следует из данных на сайте Кремля. Тогда президенты двух стран обсудили ситуацию с распространением COVID-19 и договорились о поставках российской вакцины «Спутник V» в Боливию. Лидеры также затронули тему развития российско-боливийских связей в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

Кроме того, в декабре 2022 г. российский президент поздравил Арсе с наступающим 2023 годом. В Кремле отметили, что Путин высоко оценил настрой боливийского лидера на развитие партнерских связей между странами. В сентябре 2022 г. Арсе, отвечая на вопрос об отношениях России и Боливии в связи с ситуацией в мире, заявил, что у него «отличные отношения» с Путиным.

Луис Арсе стал президентом Боливии в 2020 г. В интервью «РИА Новости» он отмечал, что «очень хочет встретиться лично» с российским президентом. Президенты России и Боливии еще не проводили очные переговоры с момента избрания Арсе. 1 января 2023 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с боливийским лидером в Бразилии заявила, что Арсе ждут в этом году с официальным визитом в Россию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных