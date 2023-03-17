Путин и президент Боливии обсудили развитие торгово-экономических отношений
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе провели телефонные переговоры. Разговор состоялся по инициативе боливийской стороны, сообщили в Кремле.
«Предметно обсуждены ключевые направления развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах и в области высоких технологий», — говорится в сообщении.
Лидеры также подтвердили настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества и договорились активизировать контакты на различных уровнях.
В предыдущий раз Путин говорил по телефону с Луисом Арсе 3 августа 2021 г., следует из данных на сайте Кремля. Тогда президенты двух стран обсудили ситуацию с распространением COVID-19 и договорились о поставках российской вакцины «Спутник V» в Боливию. Лидеры также затронули тему развития российско-боливийских связей в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.
Кроме того, в декабре 2022 г. российский президент поздравил Арсе с наступающим 2023 годом. В Кремле отметили, что Путин высоко оценил настрой боливийского лидера на развитие партнерских связей между странами. В сентябре 2022 г. Арсе, отвечая на вопрос об отношениях России и Боливии в связи с ситуацией в мире, заявил, что у него «отличные отношения» с Путиным.
Луис Арсе стал президентом Боливии в 2020 г. В интервью «РИА Новости» он отмечал, что «очень хочет встретиться лично» с российским президентом. Президенты России и Боливии еще не проводили очные переговоры с момента избрания Арсе. 1 января 2023 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с боливийским лидером в Бразилии заявила, что Арсе ждут в этом году с официальным визитом в Россию.