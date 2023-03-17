Путин и президент Боливии обсудили развитие торгово-экономических отношений

Кроме того, в декабре 2022 г. российский президент поздравил Арсе с наступающим 2023 годом. В Кремле отметили, что Путин высоко оценил настрой боливийского лидера на развитие партнерских связей между странами. В сентябре 2022 г. Арсе, отвечая на вопрос об отношениях России и Боливии в связи с ситуацией в мире, заявил, что у него «отличные отношения» с Путиным.