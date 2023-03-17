Путин назначил Анохина на должность и. о. губернатора Смоленской области
Президент России Владимир Путин назначил Василия Анохина на должность врио губернатора Смоленской области. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Принять отставку губернатора Смоленской области Островского А. В. по собственному желанию. Назначить Анохина Василия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области до вступления в должность лица, избранного губернатором», – говорится в документе.
Анохин ранее уже работал в Смоленской области, был заместителем губернатора региона и курировал вопросы финансовой политики и бюджета – этот пост он покинул по собственному желанию в 2018 г.
Экс-губернатор Алексей Островский возглавлял область с 2012 г. В 2012-2015 гг. он был временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. В 2003-2012 гг. был депутатом Госдумы.
15 марта президент освободил Романа Копина с поста главы Чукотки по собственному желанию. На должность исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа президент назначил Владислава Кузнецова, который ранее был первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР).