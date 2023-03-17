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Путин назначил Анохина на должность и. о. губернатора Смоленской области

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Президент России Владимир Путин назначил Василия Анохина на должность врио губернатора Смоленской области. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Смоленской области Островского А. В. по собственному желанию. Назначить Анохина Василия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области до вступления в должность лица, избранного губернатором», – говорится в документе.

Анохин ранее уже работал в Смоленской области, был заместителем губернатора региона и курировал вопросы финансовой политики и бюджета – этот пост он покинул по собственному желанию в 2018 г.

Экс-губернатор Алексей Островский возглавлял область с 2012 г. В 2012-2015 гг. он был временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. В 2003-2012 гг. был депутатом Госдумы.

15 марта президент освободил Романа Копина с поста главы Чукотки по собственному желанию. На должность исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа президент назначил Владислава Кузнецова, который ранее был первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных