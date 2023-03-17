Путин обсудил с членами Совбеза взаимодействие в Каспийском регионе
Президент РФ Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности вопросы взаимодействия в Каспийском регионе, сообщила пресс-служба Кремля.
«Мы договорились, что Сергей Викторович Лавров сегодня доложит о ходе нашего взаимодействия в Каспийском регионе. Поговорим по отдельным вопросам, а их там много, это всё – наши соседи», – сказал Путин в начале совещания, которое прошло в режиме видеоконференции.
Речь идет о вопросах экономического и политического характера, а также о сфере безопасности, добавил он.
В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев и др.
Путин проводит заседание с членами Совбеза почти каждую неделю. В предыдущий раз о нем сообщалось 10 марта. Тогда темой обсуждения было развитие отношений с союзниками России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).