Путин обсудил с членами Совбеза взаимодействие в Каспийском регионе

«Мы договорились, что Сергей Викторович Лавров сегодня доложит о ходе нашего взаимодействия в Каспийском регионе. Поговорим по отдельным вопросам, а их там много, это всё – наши соседи», – сказал Путин в начале совещания, которое прошло в режиме видеоконференции.