«Единая Россия» и белорусская партия «Белая Русь» подпишут соглашение о сотрудничестве

«Мы обсудили ряд проектов, в которых мы можем действовать совместно. Это проекты, связанные с реализацией программ Союзного государства, проекты в гуманитарной сфере по формированию патриотических ценностей молодежи Союзного государства. Это и проекты, связанные с участием в крупных международных площадках, чтобы мы выступали единым целым, защищая общие интересы Беларуси и России», – сказал Романов.