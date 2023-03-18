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«Единая Россия» и белорусская партия «Белая Русь» подпишут соглашение о сотрудничестве

Ведомости

Вновь созданная белорусская партия «Белая Русь» и «Единая Россия» в апреле могут подписать документ о межпартийном взаимодействии, заявил заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации, член бюро высшего совета «ЕР» Андрей Климов. Об этом сообщает агентство «Белта».

«Мы рассчитываем, что после регистрации партии, в апреле, мы встретимся, и тогда уже будет подписано соглашение об основах нашей межпартийной деятельности», – сказал Климов.

По его словам, к соглашению также будет подписан протокол с планом совместных мероприятий, которые будут «иметь значение для развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства, позволят консолидировать в значительно большей степени площадку СНГ и постсоветского пространства». Протокол будет представлен в июне.

Как сообщил «Интерфакс», в Минске сегодня состоялся съезд, на котором была учреждена провластная партия «Белая Русь». На съезде приняты устав и программа партии, ее руководителем избран член Совета Республики Национального собрания Белоруссии Олег Романов.

Как сообщает «Белта» со ссылкой на Романова, одним из разделов программы предусмотрено взаимодействие с партиями из дружественных стран с которыми, по его словам, «Белая Русь» сможет «решать задачи по укреплению государственного суверенитета и отстаиванию национальных интересов своих стран».

«Мы обсудили ряд проектов, в которых мы можем действовать совместно. Это проекты, связанные с реализацией программ Союзного государства, проекты в гуманитарной сфере по формированию патриотических ценностей молодежи Союзного государства. Это и проекты, связанные с участием в крупных международных площадках, чтобы мы выступали единым целым, защищая общие интересы Беларуси и России», – сказал Романов.

Как ранее сообщал ТАСС, в учредительном съезде приняли участие 1000 делегатов из регионов Белоруссии, а также почетные гости – посол России в Белоруссии, председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов и делегация партии. Издание уточняет, что учредительном съезде подчеркивалось, что деятельность партии нацелена на поддержку курса президента республики Александра Лукашенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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