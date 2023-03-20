Посол Польши заявил о вступлении страны в конфликт в случае поражения Киева

Польша входит в НАТО. Ранее в альянсе не раз отмечали, что не стремятся к конфликту с Россией, а лишь оказывают помощь Украине для защиты суверенитета страны. В то же время в конце января председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что НАТО готово к прямой конфронтации с Россией, если Москва перейдет «красную линию», вторгнувшись в одну из стран альянса.