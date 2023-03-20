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Политика

Посол Польши заявил о вступлении страны в конфликт в случае поражения Киева

Ведомости

Польша вступит в конфликт на Украине, если Киев не сможет защитить свой суверенитет. Такое заявление сделал посол Польши во Франции Ян Эмерик Ростишевский в интервью телеканалу LCI. Комментарий опубликован в Twitter.

«Если Украина не сможет отстоять свою независимость, у нас не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт», — сказал он.

Позже посольство Польши во Франции пояснило, что слова польского дипломата были неверно интерпретированы в отрыве от контекста. В посольстве обратили внимание, что в остальных частях интервью Ростишевский подчеркивает, что Польша не является стороной конфликта на Украине, но оказывает Киеву помощь.

«Внимательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины: о возможности нападения или втягивания Россией в войну очередных стран Центральной Европы — [стран] Прибалтики и Польши», — говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Twitter.

Польша входит в НАТО. Ранее в альянсе не раз отмечали, что не стремятся к конфликту с Россией, а лишь оказывают помощь Украине для защиты суверенитета страны. В то же время в конце января председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что НАТО готово к прямой конфронтации с Россией, если Москва перейдет «красную линию», вторгнувшись в одну из стран альянса.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западных стран военной техники и оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Запад ведет против Россию войну не гибридную, а уже «почти настоящую».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных