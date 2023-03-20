Посол Польши заявил о вступлении страны в конфликт в случае поражения Киева
Польша вступит в конфликт на Украине, если Киев не сможет защитить свой суверенитет. Такое заявление сделал посол Польши во Франции Ян Эмерик Ростишевский в интервью телеканалу LCI. Комментарий опубликован в Twitter.
«Если Украина не сможет отстоять свою независимость, у нас не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт», — сказал он.
Позже посольство Польши во Франции пояснило, что слова польского дипломата были неверно интерпретированы в отрыве от контекста. В посольстве обратили внимание, что в остальных частях интервью Ростишевский подчеркивает, что Польша не является стороной конфликта на Украине, но оказывает Киеву помощь.
«Внимательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины: о возможности нападения или втягивания Россией в войну очередных стран Центральной Европы — [стран] Прибалтики и Польши», — говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Twitter.
Польша входит в НАТО. Ранее в альянсе не раз отмечали, что не стремятся к конфликту с Россией, а лишь оказывают помощь Украине для защиты суверенитета страны. В то же время в конце января председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что НАТО готово к прямой конфронтации с Россией, если Москва перейдет «красную линию», вторгнувшись в одну из стран альянса.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западных стран военной техники и оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Запад ведет против Россию войну не гибридную, а уже «почти настоящую».