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ОДКБ признала выборы в Казахстане соответствующими международным нормам

Ведомости

Проведение выборов в мажилис (нижняя палата парламента Казахстана) и маслихаты (региональные парламенты) соответствовало законодательству республики и международным нормам. Об этом говорится в заявлении наблюдателей от парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

«По итогам наблюдения наблюдатели от ПА ОДКБ констатируют, что внеочередные парламентские выборы Республики Казахстан состоялись, а их подготовка и проведение организованы в соответствии с избирательным законодательством государства и международными избирательными стандартами», — сказано в заключении.

Отмечается, что участки для голосования работали в установленное время, они были оснащены камерами видеонаблюдения, обеспечены всеми необходимыми документами, а также оборудованы средствами для доступа граждан с ограниченными возможностями. Жалоб на качество подготовки списков избирателей, процедуру выдачи бюллетеней и порядок голосования выявлено не было.

На момент начала выборов было зарегистрировано 12 032 550 избирателей. Всего в Казахстане работало более 10 200 участков, а также МИД республики открыл еще 77 участков в 62 странах.

Наблюдатели ШОС также признали парламентские выборы в Казахстане «прозрачными, достоверными и демократичными», сообщил замгенсека организации Григорий Логвинов.

Мажилис состоит из 98 депутатов. Голосование проходит по смешанной системе: 69 из них избираются по партийным спискам, а 29 — по одномандатным округам, по одному от каждого. Выборы в мажилис республики проходили досрочно в рамках реформ, которые проводит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 19 января 2023 г. он распустил нижнюю палату парламента и прекратил полномочия маслихатов всех уровней. По данным ЦИК, предварительная явка составила 54,19% (6,5 млн человек).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных