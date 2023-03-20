ОДКБ признала выборы в Казахстане соответствующими международным нормам
Проведение выборов в мажилис (нижняя палата парламента Казахстана) и маслихаты (региональные парламенты) соответствовало законодательству республики и международным нормам. Об этом говорится в заявлении наблюдателей от парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).
«По итогам наблюдения наблюдатели от ПА ОДКБ констатируют, что внеочередные парламентские выборы Республики Казахстан состоялись, а их подготовка и проведение организованы в соответствии с избирательным законодательством государства и международными избирательными стандартами», — сказано в заключении.
Отмечается, что участки для голосования работали в установленное время, они были оснащены камерами видеонаблюдения, обеспечены всеми необходимыми документами, а также оборудованы средствами для доступа граждан с ограниченными возможностями. Жалоб на качество подготовки списков избирателей, процедуру выдачи бюллетеней и порядок голосования выявлено не было.
На момент начала выборов было зарегистрировано 12 032 550 избирателей. Всего в Казахстане работало более 10 200 участков, а также МИД республики открыл еще 77 участков в 62 странах.
Наблюдатели ШОС также признали парламентские выборы в Казахстане «прозрачными, достоверными и демократичными», сообщил замгенсека организации Григорий Логвинов.
Мажилис состоит из 98 депутатов. Голосование проходит по смешанной системе: 69 из них избираются по партийным спискам, а 29 — по одномандатным округам, по одному от каждого. Выборы в мажилис республики проходили досрочно в рамках реформ, которые проводит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 19 января 2023 г. он распустил нижнюю палату парламента и прекратил полномочия маслихатов всех уровней. По данным ЦИК, предварительная явка составила 54,19% (6,5 млн человек).