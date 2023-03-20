Cамолет делегации Си Цзиньпина приземлился в Москве
Самолет, на котором летела делегация председателя КНР Си Цзиньпина, приземлился в Москве. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Борт Boeing 747 Air China сел во «Внуково». Во время выполнения рейса самолет китайского лидера находился на первой строчке в топе наиболее отслеживаемых лайнеров в мире. За бортом Си Цзиньпина следили более 100 000 пользователей сервиса. По данным Flightradar24 на 13.00 мск, борт с Си Цзиньпинем приближается к Москве.
Китайский лидер посетит Россию с 20 по 22 марта, он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Это первая зарубежная поездка Си Цзиньпина после переизбрания председателем КНР на третий срок.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уточнил, что начало сегодняшней встречи председателя КНР и президента РФ Владимира Путина запланировано на 16.30.
Он отметил, что основная программа визита пройдет 21 марта в Большом Кремлевском дворце. В 15.00 состоится церемония официальной встречи, затем пройдут переговоры в узком кругу и расширенном составе делегаций. Песков добавил, что также ожидается подписание документов. По словам Пескова, на встрече планируют поднять тему Украины и мирного плана, предложенного КНР.