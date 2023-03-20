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Cамолет делегации Си Цзиньпина приземлился в Москве

Ведомости

Самолет, на котором летела делегация председателя КНР Си Цзиньпина, приземлился в Москве. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Борт Boeing 747 Air China сел во «Внуково». Во время выполнения рейса самолет китайского лидера находился на первой строчке в топе наиболее отслеживаемых лайнеров в мире. За бортом Си Цзиньпина следили более 100 000 пользователей сервиса. По данным Flightradar24 на 13.00 мск, борт с Си Цзиньпинем приближается к Москве.

Китайский лидер посетит Россию с 20 по 22 марта, он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Это первая зарубежная поездка Си Цзиньпина после переизбрания председателем КНР на третий срок.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уточнил, что начало сегодняшней встречи председателя КНР и президента РФ Владимира Путина запланировано на 16.30.

Он отметил, что основная программа визита пройдет 21 марта в Большом Кремлевском дворце. В 15.00 состоится церемония официальной встречи, затем пройдут переговоры в узком кругу и расширенном составе делегаций. Песков добавил, что также ожидается подписание документов. По словам Пескова, на встрече планируют поднять тему Украины и мирного плана, предложенного КНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных