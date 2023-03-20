Cамолет делегации Си Цзиньпина приземлился в Москве

Борт Boeing 747 Air China сел во «Внуково». Во время выполнения рейса самолет китайского лидера находился на первой строчке в топе наиболее отслеживаемых лайнеров в мире. За бортом Си Цзиньпина следили более 100 000 пользователей сервиса. По данным Flightradar24 на 13.00 мск, борт с Си Цзиньпинем приближается к Москве.