Минюст потребовал ликвидировать центр «Сова»

Минюст внес организацию в реестр НКО-иноагентов в 2016 г. Тогда в «Сове» заявили о несогласии с решением, добавив, что планируют оспорить включение НКО в список. Организация исследует проблемы национализма и ксенофобии, а также вопросы взаимоотношения религии и общества и соблюдение прав человека в России.