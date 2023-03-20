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Минюст потребовал ликвидировать центр «Сова»

Ведомости

Минюст подал в суд иск с просьбой ликвидировать информационно-аналитический центр «Сова» (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В суде уточнили, что иск поступил сегодня, 20 марта. Дата заседания пока не назначена.

В Telegram-канале «Совы» говорится, что основанием для иска стали результаты внеплановой проверки, которую Минюст провел в январе 2023 г.

«Основным нарушением было признано проведение мероприятий вне региона регистрации (в нашем случае – Москвы) или участие в таковых — в иске заявлена только эта претензия. Минюст насчитал 24 таких мероприятия за последние три года, включая участие в конференциях ОБСЕ», — говорится в заявлении.

В «Сове» подчеркнули, что не согласны с позицией ведомства, центр намерен ее оспорить в суде.

Минюст внес организацию в реестр НКО-иноагентов в 2016 г. Тогда в «Сове» заявили о несогласии с решением, добавив, что планируют оспорить включение НКО в список. Организация исследует проблемы национализма и ксенофобии, а также вопросы взаимоотношения религии и общества и соблюдение прав человека в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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