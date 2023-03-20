Минюст потребовал ликвидировать центр «Сова»
Минюст подал в суд иск с просьбой ликвидировать информационно-аналитический центр «Сова» (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
В суде уточнили, что иск поступил сегодня, 20 марта. Дата заседания пока не назначена.
В Telegram-канале «Совы» говорится, что основанием для иска стали результаты внеплановой проверки, которую Минюст провел в январе 2023 г.
«Основным нарушением было признано проведение мероприятий вне региона регистрации (в нашем случае – Москвы) или участие в таковых — в иске заявлена только эта претензия. Минюст насчитал 24 таких мероприятия за последние три года, включая участие в конференциях ОБСЕ», — говорится в заявлении.
В «Сове» подчеркнули, что не согласны с позицией ведомства, центр намерен ее оспорить в суде.
Минюст внес организацию в реестр НКО-иноагентов в 2016 г. Тогда в «Сове» заявили о несогласии с решением, добавив, что планируют оспорить включение НКО в список. Организация исследует проблемы национализма и ксенофобии, а также вопросы взаимоотношения религии и общества и соблюдение прав человека в России.