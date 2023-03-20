Газета
Политика

Минобороны сообщило об уничтожении более 245 украинских военных

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Донецком направлении более 245 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений “Южной” группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожено более 245-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО “Град”, а также гаубица “МСТА-Б"», — говорится в сводке за 20 марта.

На Краснолиманском направлении российская армия уничтожила более 100 украинских военных, а на Купянском — до 55. На Херсонском направлении противник потерял до 40 военных, а на Запорожском и Южнодонецком — более 50. Кроме того, в районе Колесниковки в Харьковской области российские военные сбили украинский вертолет Ми-8.

Накануне, 19 марта, в результате активных действий на Донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили более 80 украинских военных. Также свыше 90 военнослужащих противник потерял на Краснолиманском направлении. Российские военные также сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Купянска в Харьковской области.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных