Минобороны сообщило об уничтожении более 245 украинских военных
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Донецком направлении более 245 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений “Южной” группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожено более 245-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО “Град”, а также гаубица “МСТА-Б"», — говорится в сводке за 20 марта.
На Краснолиманском направлении российская армия уничтожила более 100 украинских военных, а на Купянском — до 55. На Херсонском направлении противник потерял до 40 военных, а на Запорожском и Южнодонецком — более 50. Кроме того, в районе Колесниковки в Харьковской области российские военные сбили украинский вертолет Ми-8.
Накануне, 19 марта, в результате активных действий на Донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили более 80 украинских военных. Также свыше 90 военнослужащих противник потерял на Краснолиманском направлении. Российские военные также сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Купянска в Харьковской области.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.