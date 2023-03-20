Минобороны сообщило об уничтожении более 245 украинских военных

На Краснолиманском направлении российская армия уничтожила более 100 украинских военных, а на Купянском — до 55. На Херсонском направлении противник потерял до 40 военных, а на Запорожском и Южнодонецком — более 50. Кроме того, в районе Колесниковки в Харьковской области российские военные сбили украинский вертолет Ми-8.