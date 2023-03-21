ВКС России сбили украинский Су-25 в ДНР

В Минобороны отметили, что за сутки российская армия предприняла активные действия на двух направлениях: на Донецком направлении потери противника составили до 160 военнослужащих, а на Купянском — до 80. Также Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили до 95 украинских военных на Краснолиманском направлении, а на Херсонском — свыше 40. Общие потери ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях составили более 30 человек.