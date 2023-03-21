ВКС России сбили украинский Су-25 в ДНР
Истребители ВКС России сбили украинский Су-25 в районе Никаноровки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — говорится в сводке за 21 марта. Кроме того, системы ПВО уничтожили 31 беспилотник в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР.
В Минобороны отметили, что за сутки российская армия предприняла активные действия на двух направлениях: на Донецком направлении потери противника составили до 160 военнослужащих, а на Купянском — до 80. Также Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили до 95 украинских военных на Краснолиманском направлении, а на Херсонском — свыше 40. Общие потери ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях составили более 30 человек.
Накануне, 20 марта, оборонное ведомство сообщило об уничтожении более 245 военных ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, в Харьковской области российские военные сбили украинский вертолет Ми-8.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 403 самолета и 223 вертолета. Также было сбито более 3500 беспилотников.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября прошлого года в регионах введено военное положение.