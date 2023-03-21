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ВКС России сбили украинский Су-25 в ДНР

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Истребители ВКС России сбили украинский Су-25 в районе Никаноровки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — говорится в сводке за 21 марта. Кроме того, системы ПВО уничтожили 31 беспилотник в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. 

В Минобороны отметили, что за сутки российская армия предприняла активные действия на двух направлениях: на Донецком направлении потери противника составили до 160 военнослужащих, а на Купянском — до 80. Также Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили до 95 украинских военных на Краснолиманском направлении, а на Херсонском — свыше 40. Общие потери ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях составили более 30 человек. 

Накануне, 20 марта, оборонное ведомство сообщило об уничтожении более 245 военных ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, в Харьковской области российские военные сбили украинский вертолет Ми-8.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 403 самолета и 223 вертолета. Также было сбито более 3500 беспилотников. 

В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября прошлого года в регионах введено военное положение.

Ранее по теме: Минобороны сообщило об уничтожении более 245 украинских военных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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