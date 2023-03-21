Газета
Политика

МИД РФ заявил о желании 16 стран присоединиться к БРИКС

Ведомости

К объединению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) хотели бы присоединиться 16 стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Количество увеличивается, я шестнадцать предпочел бы назвать в качестве более реалистичной цифры», – указал замминистра в эфире «Первого канала».

По его словам, сейчас нет оснований для рассуждений о том, возможно ли постоянное или полупостоянное членство в организации. «Если уж использовать терминологию более свойственную ООН в контексте обсуждений реформы Совбеза, я думаю, мы должны говорить о форматах партнерства, о форматах БРИКС+ и полного членства. Это более внятные, прямые пути к обеспечению практического сотрудничества еще до полноформатного членства, – пояснил он.

В конце февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что порядка 20 стран выразили желание присоединиться к БРИКС и ШОС. В июле 2022 г. дипломат заявлял об «очереди» из стран, которые хотели бы вступить в ШОС в качестве полноправных членов и наблюдателей. Позже он уточнил, что интерес проявляет ряд арабских и азиатских стран, также желание высказывали Армения, Азербайджан.

В декабре прошлого года российский министр также отмечал, что если принять всех желающих в БРИКС, то «пятерка» может превратиться в объединение 15-17 государств.

БРИКС — межгосударственное объединение, основанное группой из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Оно было создано в 2006 г. по инициативе России в рамках Петербургского международного экономического форма (ПМЭФ). В 2022 г. председателем БРИКС является Китай.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных