МИД РФ заявил о желании 16 стран присоединиться к БРИКС

По его словам, сейчас нет оснований для рассуждений о том, возможно ли постоянное или полупостоянное членство в организации. «Если уж использовать терминологию более свойственную ООН в контексте обсуждений реформы Совбеза, я думаю, мы должны говорить о форматах партнерства, о форматах БРИКС+ и полного членства. Это более внятные, прямые пути к обеспечению практического сотрудничества еще до полноформатного членства, – пояснил он.