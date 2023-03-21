МИД РФ заявил о желании 16 стран присоединиться к БРИКС
К объединению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) хотели бы присоединиться 16 стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Количество увеличивается, я шестнадцать предпочел бы назвать в качестве более реалистичной цифры», – указал замминистра в эфире «Первого канала».
По его словам, сейчас нет оснований для рассуждений о том, возможно ли постоянное или полупостоянное членство в организации. «Если уж использовать терминологию более свойственную ООН в контексте обсуждений реформы Совбеза, я думаю, мы должны говорить о форматах партнерства, о форматах БРИКС+ и полного членства. Это более внятные, прямые пути к обеспечению практического сотрудничества еще до полноформатного членства, – пояснил он.
В конце февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что порядка 20 стран выразили желание присоединиться к БРИКС и ШОС. В июле 2022 г. дипломат заявлял об «очереди» из стран, которые хотели бы вступить в ШОС в качестве полноправных членов и наблюдателей. Позже он уточнил, что интерес проявляет ряд арабских и азиатских стран, также желание высказывали Армения, Азербайджан.
В декабре прошлого года российский министр также отмечал, что если принять всех желающих в БРИКС, то «пятерка» может превратиться в объединение 15-17 государств.
БРИКС — межгосударственное объединение, основанное группой из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Оно было создано в 2006 г. по инициативе России в рамках Петербургского международного экономического форма (ПМЭФ). В 2022 г. председателем БРИКС является Китай.