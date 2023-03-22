Генпрокуроры России и Мьянмы подписали меморандум о сотрудничестве
Генеральный прокурор России Игорь Краснов и генпрокурор, министр по правовым вопросам Мьянмы Тида У подписали меморандум о сотрудничестве, сообщается на сайте ГП России.
«Подобного рода соглашения нами заключены с компетентными органами более чем 70 стран, их реализация является мощным импульсом для укрепления конструктивных международных контактов, обмена опытом, лучшими практиками надзора», – рассказал Краснов.
Подписание состоялось в рамках визита Краснова в Мьянму. Отмечается, что это первый визит главы российского надзорного ведомства в страну.
Краснов также отметил, что подписание меморандума позволит прокурорам из Мьянмы бесплатно проходить обучение в Университете прокуратуры РФ. Расширение сотрудничества затронет также и вопросы борьбы с трансграничной преступностью, подчеркнул Краснов. Генпрокурор также пригласил Тиду У в Россию для более подробного ознакомления с работой российских коллег, а также предложил ей посетить очередной Восточный экономический форум во Владивостоке.