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Генпрокуроры России и Мьянмы подписали меморандум о сотрудничестве

Ведомости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов и генпрокурор, министр по правовым вопросам Мьянмы Тида У подписали меморандум о сотрудничестве, сообщается на сайте ГП России.

«Подобного рода соглашения нами заключены с компетентными органами более чем 70 стран, их реализация является мощным импульсом для укрепления конструктивных международных контактов, обмена опытом, лучшими практиками надзора», – рассказал Краснов.

Подписание состоялось в рамках визита Краснова в Мьянму. Отмечается, что это первый визит главы российского надзорного ведомства в страну.

Краснов также отметил, что подписание меморандума позволит прокурорам из Мьянмы бесплатно проходить обучение в Университете прокуратуры РФ. Расширение сотрудничества затронет также и вопросы борьбы с трансграничной преступностью, подчеркнул Краснов. Генпрокурор также пригласил Тиду У в Россию для более подробного ознакомления с работой российских коллег, а также предложил ей посетить очередной Восточный экономический форум во Владивостоке.

В сентябре 2022 г. ВЭФ посетил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, отметив тогда, что последние 20 лет сотрудничество между Россией и Мьянмой активно развивается. Он также заявил, что считает президента России Владимира Путина мировым лидером.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных