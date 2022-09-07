Премьер Мьянмы заявил, что Путин обеспечивает мировую стабильность
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн считает президента России Владимира Путина мировым лидером. По его словам, именно российский глава обеспечивает стабильность на всем земном шаре. Стенограмма встречи двух лидеров опубликована на сайте Кремля.
«Мы бы называли вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», — заявил премьер Мьянмы. По его мнению, как только к власти в России пришел Путин, страна «стала на первом месте в мире».
Мин Аун Хлайн отметил, что последние 20 лет сотрудничество между Россией и Мьянмой активно развивается. «С вашей помощью страна развивается интенсивно», — добавил премьер, обратившись к Путину.
Во ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022) ранее лидер Мьянмы заявил о политике «долларового устрашения», которую проводят крупные страны. Он полагает, что прекратить ее можно с помощью использования юаней, рупий и рублей в мировой торговле.
Об утрате доверия к доллару, а также к евро и фунту стерлингов также заявил Путин во время своей речи на ВЭФ-2022. Он подчеркнул, что Россия постепенно уходит от таких «ненадежных» валют. Так, Путин указал на решение «Газпрома» и китайской CNPC проводить расчеты за газ в рублях. По словам президента, расчет будут производиться в равных пропорциях — «50 на 50».
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