Премьер Мьянмы заявил, что Путин обеспечивает мировую стабильность

Об утрате доверия к доллару, а также к евро и фунту стерлингов также заявил Путин во время своей речи на ВЭФ-2022. Он подчеркнул, что Россия постепенно уходит от таких «ненадежных» валют. Так, Путин указал на решение «Газпрома» и китайской CNPC проводить расчеты за газ в рублях. По словам президента, расчет будут производиться в равных пропорциях — «50 на 50».