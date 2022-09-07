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Премьер Мьянмы заявил, что Путин обеспечивает мировую стабильность

Ведомости

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн считает президента России Владимира Путина мировым лидером. По его словам, именно российский глава обеспечивает стабильность на всем земном шаре. Стенограмма встречи двух лидеров опубликована на сайте Кремля.

«Мы бы называли вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», — заявил премьер Мьянмы. По его мнению, как только к власти в России пришел Путин, страна «стала на первом месте в мире».

Мин Аун Хлайн отметил, что последние 20 лет сотрудничество между Россией и Мьянмой активно развивается. «С вашей помощью страна развивается интенсивно», — добавил премьер, обратившись к Путину.

Во ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022) ранее лидер Мьянмы заявил о политике «долларового устрашения», которую проводят крупные страны. Он полагает, что прекратить ее можно с помощью использования юаней, рупий и рублей в мировой торговле. 

Об утрате доверия к доллару, а также к евро и фунту стерлингов также заявил Путин во время своей речи на ВЭФ-2022. Он подчеркнул, что Россия постепенно уходит от таких «ненадежных» валют. Так, Путин указал на решение «Газпрома» и китайской CNPC проводить расчеты за газ в рублях. По словам президента, расчет будут производиться в равных пропорциях — «50 на 50».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных