Путин: рубль и юань будут использоваться в расчетах за газ с Китаем в равной пропорции

Более того, в начале сентября агентство Bloomberg сообщило о планах ЦБ закупить в этом году $70 млрд в юанях и других «дружественных» валютах для замедления роста курса рубля. В тот же день в регуляторе заявили, что использование для расчетов и хранения активов валют дружественных России стран намного безопаснее, поскольку вероятность их присоединения к западным санкциям невелика.