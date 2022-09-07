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Экономика

Путин: рубль и юань будут использоваться в расчетах за газ с Китаем в равной пропорции

Ведомости

Доверие к доллару утрачено, поэтому Россия стремится уйти от расчетов в недружественной валюте. В связи с этим Россия и Китай будут использовать рубль и юань в равных пропорциях при расчетах за газ. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме.

«Утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчеты, хранить резервы, номинировать активы. И мы шаг за шагом уходим от использования таких ненадежных, скомпрометированных валют», — сказал Путин (цитата по ТАСС). Кроме того, подчеркнул президент, «даже союзники США» снижают свои долларовые активы.

Он также указал на вчерашнее решение «Газпрома» и китайской CNPC. Компании сообщили, что перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай. Путин уточнил, что расчет будут производиться в равным пропорциях — «50 на 50».

Более того, в начале сентября агентство Bloomberg сообщило о планах ЦБ закупить в этом году $70 млрд в юанях и других «дружественных» валютах для замедления роста курса рубля. В тот же день в регуляторе заявили, что использование для расчетов и хранения активов валют дружественных России стран намного безопаснее, поскольку вероятность их присоединения к западным санкциям невелика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных