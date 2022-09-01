В ЦБ оценили риски хранения резервов в валютах дружественных стран
«Теоретически есть риск, что отдельные страны вдруг присоединятся к санкциям. Однако на практике географическое распределение геополитических рисков достаточно стабильно и предсказуемо. Поэтому использовать в расчетах валюты стран, не поддерживающих санкции против России, все же намного безопаснее», – считает он.
Нюансы могут возникнуть с длительным хранением накоплений в национальных валютах некоторых других стран, поскольку те могут сильно отличаться друг от друга по уровню ликвидности, волатильности валютного курса и возможности их использования на товарных и финансовых рынках, добавил Тулин.
«Поэтому выстраивание международных расчетов с использованием альтернативных валют требует индивидуального подхода в зависимости от конкретной страны и конкретной валюты», – заключил он.
В начале августа Банк России опубликовал обзор перспектив финансового рынка в условиях санкций, в котором, в частности, приоритетным называется неизбежный постепенный отказ от использования валют недружественных государств во внутреннем и внешнем платежном обороте. Российские банки, считает ЦБ, несут риски не только прямых потерь по активам в долларах или евро, которые рискуют оказаться заблокированными, но и потерь по кредитам в недружественных валютах, выданным российским заемщикам и заемщикам из дружественных государств: провести платеж в «токсичной» валюте в счет погашения кредита может оказаться затруднительно из-за правовых и операционных ограничений.
Компаниям тоже целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. ЦБ полагает, что компании с госучастием должны это делать директивно – посредством рекомендаций правительства. Аналогичные рекомендации правительства могут касаться необходимости отказа от использования в новых контрактах недружественных валют, а где это невозможно в сжатые сроки – включение в контракты условий, допускающих исполнение требований в рублях или дружественных валютах.
В марте Банк России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. По решению регулятора до 9 сентября (а впоследствии – до 9 марта 2023 г.) в банках нельзя будет купить валюту наличными, а при необходимости снятия сбережения могли быть конвертированы только в рубли. 18 апреля регулятор разрешил банкам продавать наличную валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля. 19 мая ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, в ЦБ объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот.
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