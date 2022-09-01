В ЦБ оценили риски хранения резервов в валютах дружественных стран

В марте Банк России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. По решению регулятора до 9 сентября (а впоследствии – до 9 марта 2023 г.) в банках нельзя будет купить валюту наличными, а при необходимости снятия сбережения могли быть конвертированы только в рубли. 18 апреля регулятор разрешил банкам продавать наличную валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля. 19 мая ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, в ЦБ объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот.