ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2023 года
Банк России принял решение продлить введенные в начале весны ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам еще на полгода – до 9 марта 2023 г., сообщила пресс-служба регулятора.
«Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в $10 тыс. или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада», – говорится в сообщении.
В ЦБ напомнили, что снять в валюте можно только средства, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 г. Остальные по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. На этот же срок продлеваются и ограничения на продажу валюты физлицам: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 г. Кроме того, до 9 марта сохранятся ограничения для юрлиц-резидентов на получение валюты на командировочные расходы – не более $5 тыс. или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов и японских иенах.
Регулятор объяснил необходимость продления ограничений введенными против России санкциями, запрещающими российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.
В июле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала о продлении данных ограничений. По ее словам, у банков должна остаться возможность выполнять обязательства перед гражданами, у которых ранее были открыты валютные счета, на выдачу им средств в пределах установленного лимита в 10 000.
В марте Банк России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. По решению регулятора до 9 сентября в банках нельзя будет купить валюту наличными, а при необходимости снятия сбережения могли быть конвертированы только в рубли. 18 апреля регулятор разрешил банкам продавать наличную валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля. 19 мая ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, в ЦБ объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот.
Ранее Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов россиян. Размер комиссии Райффайзенбанка составит 0,2% от суммы выше 5000 у. е., в «Тинькофф» — 1% от суммы более 1000 у. е., в Росбанке — 0,5% от суммы более 3000 у. е., а для премиум-клиентов — от 25 000 у. е. Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что в России не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать иностранные валюты. Но во время пресс-конференции 22 июля она отметила, что Банк России продолжит стимулировать девалютизацию и трансформацию балансов банков в рубли или дружественную валюту. По оценке регулятора, на руках у россиян находятся доллары и евро наличными на сумму около $85 млрд.
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