Банк России описал приоритеты развития финрынка в условиях санкций

Банк России описал приоритеты развития финрынка в условиях санкцийСреди них девалютизация, новые подходы к регулированию и разблокировка бумаг
Банк России описал свое видение того, как будет развиваться финансовый рынок в условиях санкций и какие ставятся приоритеты в надзоре и регулировании. Доклад ЦБ для обсуждения с рынком состоит из 14 тематических разделов, каждый из которых содержит описание проблематики по определенной группе вопросов и набор возможных решений.
Среди ключевых задач – обеспечение участия финансового сектора в структурной трансформации российской экономики, устойчивость финансовых организаций при выходе из регуляторных послаблений, выбор подходов к работе с заблокированными из-за санкций активами, девалютизация балансов финансового и реального секторов, развитие инструментов долгосрочных сбережений и финансирования экономики, защита розничного инвестора, облегчение ограничений на движение капитала и проч.
Устойчивость банков
ЦБ рассматривает возможность создания автономного фонда поддержки финансового и банковского сектора, формируемого за счет отчислений финансовых посредников, по аналогии с Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Банк России в очередной раз отметил, что сейчас сектор способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, а системной докапитализации сейчас не требуется. Отдельным финансовым организациям и банкам может потребоваться помощь их собственников. Но ЦБ не исключает, что ситуация на финансовом рынке и в экономике может изменяться под влиянием внешних негативных факторов. Если они реализуются, сектору может потребоваться системная поддержка в различных формах в зависимости от масштаба проблем – как в виде прямой докапитализации через приобретение акций или субординированных обязательств, так и в форме предоставления капитальных гарантий, дающих право на получение поддержки при ухудшении финансового положения. Второй вариант и подразумевает создание автономного фонда.
Но поддержка будет предоставляться только в том случае, если потери финансовых организаций связаны с форс-мажорными обстоятельствами, а не являются следствием применения более рисковых бизнес-моделей: поддержка не должна покрывать убытки из-за неэффективного менеджмента, который ухудшал конкурентные позиции тех, кто применяли более осмотрительный и взвешенный подход к управлению рисками.
Банк России, как и прежде, выступает за прозрачность и доступность информации, необходимой участникам рынка для принятия решений. Поэтому намерен ослаблять ограничения по раскрытию финансовыми организациями своей отчетности в два этапа: на первом этапе ЦБ даст право публиковать свои результаты при соблюдении требований к их раскрытию, на втором – сделает это обязанностью. Особого внимания требует раскрытие информации по МСФО: информация о бенефициарах, собственниках, контролирующих лицах финорганизаций и структуре холдингов наиболее подвержена санкционным рискам, и поэтому в обозримом будущем ее раскрытие не рассматривается.
Финансирование экономики
Необходимо повысить интерес и расширить возможности банков по участию в долгосрочном финансировании и внедрить механизмы распределения рисков в банковском секторе, пишет ЦБ. Сейчас проблема в том, что банки часто не склонны участвовать в кредитовании долгосрочных проектов, учитывая, что значительная часть их пассивов краткосрочная или «до востребования». Кроме того, некоторые компании и проекты реального сектора являются очень крупными даже по международным меркам, и капитал крупнейших российских банков недостаточен для их кредитования.
Поэтому Банк России будет оценивать возможность введения риск-ориентированных регуляторных стимулов для участия банков в проектах экономического развития. Масштаб стимулов может зависеть от значимости проекта и наличия у него дополнительных факторов снижения кредитного риска (например, высокой финансовой устойчивости компании, реализующей проект, ценовых гарантий и предсказуемого спроса на продукцию, мер государственной поддержки и др.).
Для введения таких регуляторных стимулов и других мер поддержки со стороны государства необходимо разработать критерии проектов технологического суверенитета и модернизации экономики, пишет ЦБ. Их может разработать правительство при участии Банка России. Это должен быть исчерпывающий перечень критериев (а не список проектов или предприятий), доступный широкому кругу пользователей и позволяющий верифицировать, относится ли проект к категории трансформационных. Отдельного внимания заслуживает малый и средний бизнес как более гибкий, способный оперативно подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства.
Для финансирования имеющих стратегическое значение для страны инвестпроектов должны использоваться в первую очередь средства госбюджета (в том числе за счет увеличения внутреннего госдолга) и возможности государственных институтов развития, указывает ЦБ. При всей своей стратегической важности такие проекты могут иметь ограниченную коммерческую составляющую и не генерировать денежные потоки в объемах, достаточных для возврата заемных средств. А предоставление регуляторных стимулов может быть недостаточным для участия банков в их финансировании. Поэтому, резюмирует ЦБ, привлечение для этих целей кредитных средств возможно посредством предоставления банкам госарантий и поручительств институтов развития или же выпуска облигаций, обеспеченных такими гарантиями и поручительствами.
Важной в развитии экономики в текущих условиях видит ЦБ роль региональных банков, в особенности — для кредитования МСП. Банк России готов содействовать в создании специальных банковских объединений с принятием банками солидарной ответственности по обязательствам друг друга, сохранением частичной операционной самостоятельности и делегированием ряда функций головному банку. Для примыкающих участников таких объединений может быть рассмотрен вопрос о значительном снижении регуляторной нагрузки и сокращении объема обязательной отчетности.
Девалютизация
В условиях санкционных ограничений постепенный отказ от использования валют недружественных государств во внутреннем и внешнем платежном обороте представляется неизбежным процессом, пишет ЦБ. Российские банки несут риски не только прямых потерь по активам в долларах или евро, которые рискуют оказаться заблокированными, но и потерь по кредитам в недружественных валютах, выданным российским заемщикам и заемщикам из дружественных государств: провести платеж в «токсичной» валюте в счет погашения кредита может оказаться затруднительно из-за правовых и операционных ограничений.
Поэтому Банк России планирует дополнить действующую систему надбавок к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам новыми надбавками, в том числе с учетом эмитента валюты – недружественных государств или дружественных. Кроме того, ЦБ оценит целесообразность установления повышенных нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в «токсичных» валютах. Для уменьшения валютного риска постепенный отказ от использования банками «токсичных» валют должен происходить равномерно по обеим сторонам их балансов. Поэтому регуляторные меры могут быть применены и в отношении небанковских финансовых организаций.
Компаниям тоже целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. ЦБ считает, что компании с госучастием должны это делать директивно – посредством рекомендаций правительства. Аналогичные рекомендации правительства могут касаться необходимости отказа от использования в новых контрактах недружественных валют, а где это невозможно в сжатые сроки – включение в контракты условий, допускающих исполнение требований в рублях или дружественных валютах.
Заблокированные бумаги
Еще один приоритет ЦБ – решение вопроса с заблокированными ценными бумагами компаний и граждан. По оценкам ЦБ, сумма заблокированных в НРД из-за санкций бумаг составляет 6 трлн руб. При этом Банк России не рассматривает в качестве решения вариант выкупа заблокированных активов у финансовых организаций. «Это чревато масштабной денежной эмиссией с разрушительными инфляционными последствиями как для экономики, так и для финансового сектора», – предупреждает регулятор. Ускорение инфляции приведет к обесценению сбережений и доходов граждан, вызовет существенный рост процентных ставок в финансовом секторе, сделает невозможным формирование долгосрочных сбережений и инвестиций в экономике.
ЦБ предлагает другие способы решения проблемы. Среди них – особый учет заблокированных активов и обязательств на балансе самих финансовых организаций, а также выделение данных активов и обязательств в отдельные специальные компании. Финансовые организации могли бы объединить такие компании в специальные фонды, чтобы совместно отстаивать свои интересы, и расширить возможности для встречного обмена требованиями с контрагентами из недружественных стран. Сейчас такая возможность, к примеру, уже существуют для банков.
Банк России рассматривает возможность использования средств, накапливаемых на счетах типа «С», других специальных счетах, в рамках общей работы по разблокированию активов российских резидентов. Кроме того, ЦБ также готов предоставить финансовым организациям возможность формировать резервы под заблокированные активы в течение более продолжительного времени, чем могут действовать другие послабления.