Банк России описал приоритеты развития финрынка в условиях санкций

Банк России в очередной раз отметил, что сейчас сектор способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, а системной докапитализации сейчас не требуется. Отдельным финансовым организациям и банкам может потребоваться помощь их собственников. Но ЦБ не исключает, что ситуация на финансовом рынке и в экономике может изменяться под влиянием внешних негативных факторов. Если они реализуются, сектору может потребоваться системная поддержка в различных формах в зависимости от масштаба проблем – как в виде прямой докапитализации через приобретение акций или субординированных обязательств, так и в форме предоставления капитальных гарантий, дающих право на получение поддержки при ухудшении финансового положения. Второй вариант и подразумевает создание автономного фонда.