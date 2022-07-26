ЦБ возвращает регулирование на докризисный уровень

ЦБ возвращает регулирование на докризисный уровеньПовышение нормативов обязательных резервов может обойтись банкам в 100–140 млрд рублей
Банк России с августа повышает для банков нормативы обязательных резервов – регулятор объясняет это ростом структурного профицита ликвидности, нормализацией ситуации на финансовом рынке и необходимостью сохранения тенденции на девалютизацию балансов:
– на 1 процентный пункт (п. п.) до 3% повышается норматив по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций (НКО);
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