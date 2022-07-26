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ЦБ возвращает регулирование на докризисный уровень

Повышение нормативов обязательных резервов может обойтись банкам в 100–140 млрд рублей
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Елизавета Аксенова / Ведомости

Банк России с августа повышает для банков нормативы обязательных резервов – регулятор объясняет это ростом структурного профицита ликвидности, нормализацией ситуации на финансовом рынке и необходимостью сохранения тенденции на девалютизацию балансов:

– на 1 процентный пункт (п. п.) до 3% повышается норматив по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций (НКО);

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных