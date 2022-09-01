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Финансы

Bloomberg: Россия планирует приобрести $70 млрд в «дружественных» валютах

Ведомости

Россия рассматривает возможность закупить в этом году $70 млрд (порядка 4,4 трлн руб.) в юанях и других «дружественных» валютах для замедления роста курса рубля, передает агентство Bloomberg. 

По информации агентства, план получил поддержку 30 августа на специальном совещании с участием высших должностных лиц правительства и Центрального банка, включая председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину.

«Этот подход указывает на то, как санкции перевернули экономическую стратегию России: замораживание примерно половины ее валютных резервов в размере $640 млрд оставило Кремль без доступа к деньгам, которые он годами откладывал на черный день», — говорится в сообщении. Усилия по диверсификации этих активов за счет долларов и евро с целью снижения риска ареста дали лишь ограниченный эффект.

Издание обращает внимание на то, что покупка валют «дружественных» стран может оказаться весьма проблематичной. Продажа активов в юанях, к примеру, «требует отдельного соглашения с Китаем, которого будет очень трудно добиться в условиях кризиса». Другие валюты, такие как дирхам ОАЭ, подвержены «высоким политическим рискам», поскольку правительства таких стран могут изменить свой политический курс.

29 июня минфин США отчитался о заморозке активов россиян на сумму более $30 млрд. Международная группа по поиску российских активов, созданная на базе ведомства, помогла заморозить резервы Банка России на сумму около $300 млрд руб., арестовать или заморозить яхты и элитную недвижимость россиян, попавших под санкции, и ограничить доступ РФ к мировой финансовой системе.

По данным ЦБ, международные резервы России за неделю с 12 по 19 августа снизились на $6,6 млрд (1,1%) до $574 млрд. Неделей ранее, в период с 5 по 12 августа, международные резервы России увеличились на $5,8 млрд до $580,6 млрд. С 1 января 2022 г. по 1 августа 2022 г. международные резервы РФ упали на почти $54 млрд, следует из данных ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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