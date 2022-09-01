Bloomberg: Россия планирует приобрести $70 млрд в «дружественных» валютах

По данным ЦБ, международные резервы России за неделю с 12 по 19 августа снизились на $6,6 млрд (1,1%) до $574 млрд. Неделей ранее, в период с 5 по 12 августа, международные резервы России увеличились на $5,8 млрд до $580,6 млрд. С 1 января 2022 г. по 1 августа 2022 г. международные резервы РФ упали на почти $54 млрд, следует из данных ЦБ.