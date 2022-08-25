Международные резервы РФ сократились за неделю на $6,6 млрд
Международные резервы России за неделю с 12 по 19 августа снизились на $6,6 млрд (1,1%) до $574 млрд, следует из данных на сайте Центрального банка.
«Объем международных резервов по состоянию на 19 августа составил 574,0 млрд долларов США, сократившись за неделю на 6,6 млрд долларов США, или на 1,1%, под воздействием отрицательной переоценки», — говорится в сообщении.
Неделей ранее, в период с 5 по 12 августа международные резервы России увеличились на $5,8 млрд до $580,6 млрд. С 1 января 2022 г. по 1 августа 2022 г. международные резервы РФ упали на почти $54 млрд, следует из данных ЦБ.
После начала спецоперации на Украине страны Запада заморозили резервы российского ЦБ. В ЕС было заморожено активов на сумму в $24,5 млрд (23 млрд евро), что составляло примерно 10% от общего числа международных активов РФ, отмечал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, говорил он, что в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
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