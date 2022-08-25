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Финансы

Международные резервы РФ сократились за неделю на $6,6 млрд

Ведомости

Международные резервы России за неделю с 12 по 19 августа снизились на $6,6 млрд (1,1%) до $574 млрд, следует из данных на сайте Центрального банка.

«Объем международных резервов по состоянию на 19 августа составил 574,0 млрд долларов США, сократившись за неделю на 6,6 млрд долларов США, или на 1,1%, под воздействием отрицательной переоценки», — говорится в сообщении.

Неделей ранее, в период с 5 по 12 августа международные резервы России увеличились на $5,8 млрд до $580,6 млрд. С 1 января 2022 г. по 1 августа 2022 г. международные резервы РФ упали на почти $54 млрд, следует из данных ЦБ.

После начала спецоперации на Украине страны Запада заморозили резервы российского ЦБ. В ЕС было заморожено активов на сумму в $24,5 млрд (23 млрд евро), что составляло примерно 10% от общего числа международных активов РФ, отмечал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, говорил он, что в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных