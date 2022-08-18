Международные резервы РФ выросли за неделю на $5,8 млрд

26 мая страны ЕС в рамках санкций после начала специальной военной операции на Украине заморозили резервы Банка России. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отмечал, что в Евросоюзе находится менее 10% от замороженных активов в России на сумму в $24,5 млрд (23 млрд евро), при этом в США, отметил он, находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.