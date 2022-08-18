Международные резервы РФ выросли за неделю на $5,8 млрд
Международные резервы России за неделю с 5 по 12 августа увеличились на $5,8 млрд до $580,6 млрд, следует из данных на сайте Центрального Банка.
«Объем международных резервов по состоянию на 12 августа составил 580,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 5,8 млрд долларов США под воздействием положительной переоценки», — говорится в сообщении.
За период с 29 июля по 5 августа международные резервы России увеличились на $3,6 млрд до $574,8 млрд.
26 мая страны ЕС в рамках санкций после начала специальной военной операции на Украине заморозили резервы Банка России. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отмечал, что в Евросоюзе находится менее 10% от замороженных активов в России на сумму в $24,5 млрд (23 млрд евро), при этом в США, отметил он, находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.
В августе стало известно, что международные резервы России упали на 1,2% в сравнении с июльскими показателями: с $584,1 млрд на 1 июля до $576,9 млрд на 1 августа.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
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