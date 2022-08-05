Международные резервы России в июле сократились на 1,2%
Международные резервы России на 1 августа составили $576,9 млрд, в то время как на 1 июля их объем составлял $584,1 млрд. За месяц показатель снизился на 1,2%, следует из статистики Банка России.
На 1 июня объем резервов составлял $587,4 млрд, а на 1 мая – $593 млрд.
В конце мая ЕС заблокировал резервы ЦБ на 23 млрд евро, а США — на $100 млрд. Также страны союза заморозили около 10 млрд евро физических активов, в том числе яхты и виллы, которые связаны с российскими предпринимателями, попавшими под санкции.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.