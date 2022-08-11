Международные резервы России за первую неделю августа выросли на $3,6 млрд
Международные резервы России за неделю с 29 июля по 5 августа увеличились на $3,6 млрд до $574,8 млрд, сообщается на сайте Банка России.
«Объем международных резервов по состоянию на 5 августа составил 574,8 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 3,6 млрд долларов США, или на 0,6%, под воздействием положительной переоценки», – говорится в сообщении.
В июле международные резервы России сократились на 1,2%. На 1 июня объем резервов составлял $587,4 млрд, а на 1 мая – $593 млрд.
В конце мая ЕС заблокировал резервы ЦБ на 23 млрд евро, а США — на $100 млрд. Также страны союза заморозили около 10 млрд евро физических активов, в том числе яхт и вилл, которые связаны с российскими предпринимателями, попавшими под санкции.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.