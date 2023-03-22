В Южной Корее сообщили о запуске КНДР крылатой ракеты

Северная Корея запускала крылатые ракеты в сторону Японского моря и раньше. 6 октября 2022 г. о пуске двух ракет сообщала береговая охрана Японии. Тогда в КНДР объяснили свои действия «справедливым ответом» на совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи. В частности, они осудили возвращение авианосца ВМС США Ronald Reagan к Японскому морю.