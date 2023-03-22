В Южной Корее сообщили о запуске КНДР крылатой ракеты
КНДР запустила крылатую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщила корейская газета Chosun Ilbo.
«Мы обнаружили неизвестную крылатую ракету, запущенную в Восточное море из района утеса Хыннам», – рассказал газете военный источник.
В газете отметили, что Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи проводит анализ запущенной ракеты и не исключает, что это может быть не КН-27, который КНДР использовали раньше.
19 марта Северная Корея также запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря, тогда об этом сообщила газета Sankei Shimbun со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. 17 марта под руководством лидера КНДР была также запущена баллистическая ракета «Хвасон-17» в ответ на боевые учения США и Южной Кореи.
17 марта агентство Yonhap со ссылкой на коменданта корпуса морской пехоты генерал-лейтенанта Ким Ге Хвана сообщило, что США и Южная Корея начнут первые за пять лет крупномасштабные учения по высадке морского десанта. По словам Ге Хвана, эти учения покажут «волю южнокорейско-американского альянса к достижению “мира через силу”».
Северная Корея запускала крылатые ракеты в сторону Японского моря и раньше. 6 октября 2022 г. о пуске двух ракет сообщала береговая охрана Японии. Тогда в КНДР объяснили свои действия «справедливым ответом» на совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи. В частности, они осудили возвращение авианосца ВМС США Ronald Reagan к Японскому морю.