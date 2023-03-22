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Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР Нацистской Германией

Ведомости

Депутаты Госдумы единогласно приняли заявление о геноциде народов СССР Нацистской Германией и ее пособниками в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба ГД.

«Государственная Дума, принимая во внимание положения Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г., Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г...признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза», – говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что принятые в последние годы судами ряда регионов РФ решения однозначно квалифицируют преступные деяния гитлеровцев и их пособников как геноцид национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР. Эти решения, говорится в заявлении, являются «логическим продолжением» приговора Нюрнбергского трибунала и решений последующих судебных процессов над нацистскими преступниками.

На фоне происходящего сегодня превращения причин и итогов Второй мировой в инструмент геополитического противостояния подобные судебные решения особенно востребованы, отмечается в заявлении.

«Это недвусмысленные предупреждения политическим реваншистам, которым уроки прошлого не пошли на пользу», – отмечается в документе.

Особенно циничными парламентарии сочли стремление Берлина продвигать ложный тезис о якобы совместной ответственности и тождественности гитлеровской Германии и СССР. Примером такой политики в заявлении называется принятие бундестагом 30 ноября 2022 г.  резолюции о признании массового голода на территории Украинской ССР в 1932 и 1933 годах «геноцидом украинского народа». При этом аргументы о том, что эта трагедия развернулась не только на Украине, но и на значительных территориях Поволжья и Казахстана, отвергаются.

Страны Запада, говорится в документе, предпочитает не вспоминать о планах Рейха по массовому уничтожению гражданского населения СССР. В результате истребления мирных жителей на захваченных фашистами территориях погибло 13 684 692 человека, подчеркивается в заявлении.

В заявлении также отмечается, что усиление вовлеченности Запада в конфликт на Украине делает необходимым напоминание о том, что «ответственность за дальнейшее ухудшение военно-политической обстановки в зоне конфликта и на Евразийском континенте в целом лежит не только на марионеточном киевском режиме, но и на тех, кто снабжает его смертоносным оружием, финансирует боевиков и террористов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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