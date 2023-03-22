Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР Нацистской Германией

Особенно циничными парламентарии сочли стремление Берлина продвигать ложный тезис о якобы совместной ответственности и тождественности гитлеровской Германии и СССР. Примером такой политики в заявлении называется принятие бундестагом 30 ноября 2022 г. резолюции о признании массового голода на территории Украинской ССР в 1932 и 1933 годах «геноцидом украинского народа». При этом аргументы о том, что эта трагедия развернулась не только на Украине, но и на значительных территориях Поволжья и Казахстана, отвергаются.