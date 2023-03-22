В параде Победы в Москве примут участие более 10 000 военных
В параде Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве примут участие более 10 000 военных и 125 единиц вооружения. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Наш народ хорошо помнит уроки прошлого, знает, что, только сплотившись, можно одолеть врага, защитить свой дом, детей и страну. К сожалению, сейчас мы видим возрождение гибельной идеологии нацизма, попытки переписать историю, оправдать преступников, на руках которых кровь мирных людей», — сказал он, комментируя подготовку к параду (цитата по ТАСС).
Министр уточнил, что в 2023 г. военные парады к 78-й годовщине победы пройдут в 28 городах России. В общей сложности в них будет задействовано более 55 000 человек и порядка 1 200 единиц вооружения и военной техники.
В 2022 г. в параде Победы в Москве приняли участие 11 000 военных. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники. Планировалось провести авиационную часть с 77 самолетами и вертолетами, однако из-за неблагоприятных погодных условий ее пришлось отменить. В 2021 г. в мероприятии поучаствовали более 12 000 военнослужащих, а также свыше 190 единиц техники.