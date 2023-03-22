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В параде Победы в Москве примут участие более 10 000 военных

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В параде Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве примут участие более 10 000 военных и 125 единиц вооружения. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. 

«Наш народ хорошо помнит уроки прошлого, знает, что, только сплотившись, можно одолеть врага, защитить свой дом, детей и страну. К сожалению, сейчас мы видим возрождение гибельной идеологии нацизма, попытки переписать историю, оправдать преступников, на руках которых кровь мирных людей», — сказал он, комментируя подготовку к параду (цитата по ТАСС). 

Министр уточнил, что в 2023 г. военные парады к 78-й годовщине победы пройдут в 28 городах России. В общей сложности в них будет задействовано более 55 000 человек и порядка 1 200 единиц вооружения и военной техники.

В 2022 г. в параде Победы в Москве приняли участие 11 000 военных. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники. Планировалось провести авиационную часть с 77 самолетами и вертолетами, однако из-за неблагоприятных погодных условий ее пришлось отменить. В 2021 г. в мероприятии поучаствовали более 12 000 военнослужащих, а также свыше 190 единиц техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных