В параде Победы в Москве примут участие более 10 000 военных

В 2022 г. в параде Победы в Москве приняли участие 11 000 военных. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники. Планировалось провести авиационную часть с 77 самолетами и вертолетами, однако из-за неблагоприятных погодных условий ее пришлось отменить. В 2021 г. в мероприятии поучаствовали более 12 000 военнослужащих, а также свыше 190 единиц техники.